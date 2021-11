L'application Twitch est désormais disponible sur Nintendo Switch

Nous ne l'attendions plus et pourtant elle est désormais disponible : l'application Twitch a fait son apparition cet après-midi sur le Nintendo eShop de la Switch !Le site de streaming, leader dans le domaine, via son application gratuite , vous donnera l'accès à vos streamers préférés. Très attendue, l'application permettra ainsi de suivre les futurs Nintendo Direct, en direct de sa Nintendo Switch ! Incroyable non ?L'arrivée de l'application peut-être aussi un signe de l'arrivée future d'autres applications attendues... comme notamment les services de vidéo à la demande comme Netflix !Twitch est disponible, dès à présent et gratuitement, sur le Nintendo eShop