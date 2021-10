L'application mobile Pikmin aurait maintenant un nom : Pikmin Bloom

World first: We now know the name of the Pikmin app. The name will be Pikmin Bloom. We know this because the Pikmin app on ios testflight (appstore beta) has been renamed Pikmin Bloom! #PikminBloom #PikminApp



(Thanks to zviznemte) pic.twitter.com/kKNQSYnoxS — Pikmin Bloom News (@news_pikmin) October 25, 2021

Il y a 20 ans, les Pikmin entraient dans nos vies. A l'époque, ceux que Shigeru Miyamoto déclarait avoir imaginés sur la base d'une simple observation de la vie minuscule se déroulant sous ses yeux, dans son jardin, semblaient déjà promis à un bel avenir. Le 4e opus tarde pourtant toujours autant à se montrer, en dépit d'une sortie de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch, portage d'un jeu Wii U au succès commercial plus qu'honnête : oui, Nintendo, il y a toujours de la place pour les Pikmin dans nos consoles et dans nos coeurs.Aujourd'hui, on célèbre donc le 20e anniversaire de cette franchise, et si l'on évoquait à l'instant Pikmin 4, c'est plutôt sur smartphone que nos regards doivent se tourner, avec la sortie promise d'une application sur téléphone mobile d'un jeu Pikmin qui, jusqu'à présent, n'avait pas de nom. On a appris ce matin sur Twitter que le jeu Pikmin s'appellerait Pikmin Bloom :Développé par Niantic, l'éditeur d'un autre jeu smartphone au succès honorable, Pokémon GO, Pikmin Bloom entend lui aussi nous faire marcher. Beaucoup marcher. Avec le titre "Bloom", que l'on traduira par floraison, ou fleurir, on doit peut-être comprendre que nos pas nous aideront à faire grandir nos Pikmin.On se souvient en effet que les Pikmin existent en plusieurs états : en graine, avant de sortie de terre, puis sous forme de créature plus ou moins rapide en fonction de son état floral : en se délectant de nectar;, nos Pikmin aborraient alors une fleur et se déplaçaient plus vite. Le temps étant compté, il était donc plus qu'utile d'avoir des Pikmin fleuris dans notre équipe de 100 valeureux soldats !Quel sera donc le rôle de la floraison dans Pikmin Bloom ? L'application sortira-t-elle bien en 2021 ? Depuis le mois d'août, aucune information n'a filtré, mais il nous tarde vraiment d'en savoir plus... Et si en attendant, on se replongeait dans le test de Pikmin 3 Deluxe Source : NintendoLife