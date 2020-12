News Fortnite (Switch)

Kratos est arrivé dans Fortnite à travers le point zéro 12/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l’occasion de cette saison 5, partie 2 (ou saison 15), Epic met les petits plats dans les grands en ajoutant le célèbre chasseur de primes Mando (le Mandalorien de Star Wars The Mandalorian) dans son pass de combat. Mais aussi en signant aussi le retour la création de nouveaux personnages non-issus de licence tierces comme cela avait été le cas durant la saison précédente sur le thème des super-héros Marvel. Et enfin, en introduisant seulement deux jours après le début de sa saison Kratos, de God of War.Kratos, il s’agit du protagoniste de God of War, une licence se déroulant dans un monde à l’influence Viking mais surtout, exclusive aux consoles PlayStation !Ainsi, on peut donc dire que Kratos débarque sur Switch, consoles Xbox et PC par le biais de Fortnite. Avec lui, la pioche Hache Léviathan comportant une émote intégrée exclusive, l’accessoire de dos Mimir et le planeur Bouclier du Gardien débarquent. Le tout disponible dans la boutique du jeu pour une durée limite à 1500 V-Bucks la tenue, 1 000 la pioche et sa danse et 800 le planneur ou 2 000 les trois éléments regroupés.Il est évident qu’une telle arrivée a été confortée par le rachat d’1.5% des parts d’Epic par Sony, pour un total 250 millions de dollars en juillet dernier. De plus, un second élément permettant de conforter cette voie est que tout joueur disposant de la tenue et lançant une partie sur PlayStation 5 se voit offrir le style Kratos en armure. Notez que ce style supplémentaire pour Kratos ne peut être obtenu qu’uniquement de cette façon, Epic ne la délivre pas même pour 1 000 000 de V-Bucks. On vous aura prévenu !Source : Fortnite