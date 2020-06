News Knight Squad (Switch)

Au premier coup d'oeil, Knight Squad fait une curieuse impression, et semble très fouillis. Si le jeu permet d'y jouer seul face à des bots, il fait partie de la catégorie des jeux que l'on doit avoir sous le coude pour jouer à plusieurs entre amis. En effet, il permet d'y jouer jusqu’à huit simultanément, soit une bonne foire d’empoigne.







Développé par Chainsawesome Games, le titre se veut un party game avec une représentation du dessus mixant Bomberman et Gauntlet. Déjà sorti sur diverses plateformes, le titre est désormais disponible sur l'eShop depuis le 5 juin 2020 pour 14,99 € (en promotion de lancement à 13,49 € jusqu'au 12 juin, pour un poids plume de 271 Mo). La version Switch tardive a le bon goût de proposer en une seule fois le jeu d'origine accompagné de son DLC Chivalrous, toujours utile sur ce type de jeu qui finit toujours par manquer de contenu.

Le titre est très curieux également dans son côté foutoir, avec des combats dans une ambiance médiévale, armures et armes d'époque, avec quelques ajouts anachroniques comme les mitraillettes et le pistolet laser.





Deux modes de jeux sont proposés : un mode challenge solo constitué de six niveaux pour affronter divers monstres, avec une difficulté progressive mais réglé vers le haut avec à la clé l'inscription de votre nom dans un classement mondial, et un mode Versus quatre contre quatre, pour se fritter à plusieurs en local et en ajoutant des bots si le nombre de joueurs physiques n'est pas suffisant.

Au niveau des parties, nous avons différents mini-jeux, allant du classique Capture de drapeau, un étrange football médiéval, le "last man standing" où il faut être le dernier survivant, un mode combat "gladiateur" avec une zone centrale, e « gladiateur » avec une zone centrale qui fait gagner des points, « last man standing » où le dernier qui survit l’emporte, Capture the Grail (saisir la coupe du Graal au centre de l'arène labyrinthique et la ramener dans son camp), Juggernaut et bien d'autres.





Knight Squad (Switch) First 15 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay 06/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au niveau des améliorations et des armes que l'on pourra ramasser sur le champ de bataille pour mieux équiper votre chevalier (tous les personnages sont des chevaliers à l'armure différente, mais qui se distinguent par leur couleur différente), on notera des épées, arc et flèches, chevaux, arbalète, bombes, pistolet laser.



Un détail cependant d'importance, il n'est pas fait mention du online sur la version Switch, ce qui est gênant car cette option était semble-t-il disponible sur les autres plateformes (et bien utile en période de confinement).