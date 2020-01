News Kingpin: Reloaded (Switch)

On rembobine la bande des années 90 pour se caler sur un titre qui avait bien fait parler de lui, en bon comme en plus pernicieux. Le bon, c'est la qualité de ce titre, sorti en 1999 sur PC et édité par Interplay. Le scandale, c'est du côté des dialogues assez crus et d'une violence parfaitement assumée. Un bon gros jeu de tir à la première personne, basé sur le moteur Quake II Engine, qui nécessitait une bonne machine pour tourner proprement à l'époque.





21 ans après sa sortie initiale, et pour pouvoir tourner sur le matériel moderne, 3D Realms annonce une version remasterisée qui sortira, si tout se passe bien courant 2020 sur l'ensemble des plateformes du moment, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Cette dernière version sur Switch devrait faire l'impasse sur la résolution 4K annoncée et pas mal de graphismes améliorées, mais il sera intéressant de voir comment ce titre pourra tourner en mode nomade, les développeurs ayant réussi à faire des prouesses pour nous porter des Doom, des Wolfenstein, encore plus gourmands techniquement.

3D Realms annonce le support des écrans ultra larges (les PCistes seront aux anges), le support des manettes pour les versions consoles (et on croise les doigts pour une bonne gestion des possibilités des Joy-Con et de la manette pro) et un nouveau système de dialogues et de nouvelles quêtes (le langage fleuri du jeu semblant être conservé par cette nouvelle adaptation).

Kingpin est l'histoire d'une revanche après que le personnage que vous incarnez, qui travaillait pour le caïd local Kingpin, se soit fait tabasser quasiment à mort par son lieutenant Nikki Blanco. Vous allez concocter votre vengeance en devenant caïd à la place du caïd, en contrôlant les rues, en composant votre propre gang et en vous débarrassant de vos opposants, à coup de pistolets Tommy, de Bazookas, bref tout ce qui peut-être expéditif et définitif.

Lors de vos combats, les dégâts sont localisés, vous pouvez donc faire sauter une rotule, mutiler d'un membre ou tout simplement décapiter la personne. Un titre violent, qui devrait faire encore plus frémir avec ses nouveaux graphismes plus HD. Si l'univers de la métropole crasse est bien rendu, vous aurez loisir d'explorer les différents quartiers, réaliser de nouvelles quêtes pour gagner en prestige, recruter de nouveaux gangsters pour vous entourer et devenir le nouveau boss.



Si cette description peut inquiéter certains joueurs, un mode No Violence sera ajouté pour éliminer le trop plein d'émoglobine. Mais cela ne changera rien au vocabulaire. Le jeu initial permettait d'y jouer jusqu'à 16, nous attendons plus de détail sur cet aspect concernant cette version remasterisée