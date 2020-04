News Kingdom : Two Crowns (Switch)

Comme le monde est petit parfois. L'équipe de Kingdom : Two Crowns est fan de Koji IGA Igarashi et semble avoir apprécié le design de son dernier horror action-RPG Bloodstained. De l'autre côté, l'éditeur du jeu, 505 games, était fan de Kingdom : Two Crowns. Il a suffi d'un salon pour que les deux parties se mettent autour d'une table et discutent.



L'équipe de développement de Two Crowns avait pris pour habitude avec la préquelle du jeu, kingdom: New Lands, d'organiser un évenement Halloween et cherchait une idée pour se replonger avec Two Crowns, dans un univers sombre et fantasmagorique. C'est ainsi que l'idée de l'extension Dead Lands est venue, "un monde mystique sombre avec des montures étranges et enveloppé d'obscurité".

Pour la première fois, les joueurs du Royaume pourront non seulement changer leurs montures en explorant et en étendant leur royaume, ils pourront également basculer entre quatre nouveaux monarques, chacun avec un trait unique et puissant. Ces quatre nouveaux personnages jouables proviennent directement de Bloodstained: Ritual of the Night : Miriam et trois autres personnages à débloquer : le chasseur de démons Zangetsu, l'invocateur Gebel et l'alchimiste Alfred. Les fans des deux séries trouveront également d'autres surprises dans Dead Lands!

Entre cette idée Dead Lands et la rencontre inopinée avec 505 Games, quoi de mieux que de faire d'une pierre deux coups.Et hop, on noue une collaboration avec Bloodstained ! Vous allez pouvoir télécharger cette extension le 28 avril 2020 pour vous rendre compte de cette association finalement assez naturelle.