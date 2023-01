Kecleon enfin disponible dans Pokémon GO

Kecleon fait ses débuts dans Pokémon GO ! 01/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un nouveau Pokémon a fait son apparition dans Pokémon GO ce week-end : après des années d'attente, le Pokémon de la 3e génération Kecleon est désormais disponible dans le jeu !Hier, à la fin du Community Day mensuel, un étrange phénomène s'est produit sur des Pokéstops du jeu : un élément invisible bloquait ces spots. L'élément en question étant bien évidemment Keldeon qui s'est camouflé sur le Pokéstop.En tapotant sur le Pokéstop, vous pouvez faire bouger le Pokémon et l'affronter pour le capturer ! En capturant le Pokémon numéro 352, vous vous rapprochez un peu plus de la complétion du Pokédex.À noter que lors de l'évènement Circuit Pokémon GO qui aura lieu dans quelques semaines à Las Vegas, Kecleon chromatique fera ses débuts dans le jeu !Pokémon GO est disponible gratuitement sur smartphones Android et iOS.