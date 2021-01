News 25 ans de Pokémon

25 ans de souvenirs | #Pokemon25 16/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Pokémon Snap arrive le 30 avril ! 16/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La fébrilité qui entoure les 25 ans de Pokémon est palpable. Un peu partout sur les internets, au-delà du joli trailer en stop-motion - qui évoque tour à tour Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys, Kalos, Alola puis Galar mais aussi Pokémon GO, les cartes à jouer ou l'animé - et des annonces que la Pokémon Company à distillé en rafraîchissant 25.pokemon.com , les fans (même désabusés) espèrent bien qu’une nouvelle majeure viendra marquer cet anniversaire...Lemorceau lâché cette semaine est sans doute l’annonce d’une collaboration avec Katy Perry - d’autres artistes en vue devraient suivre - qui composera un titre inédit pour fêter ce grand anniversaire. Licence passée maître dans l’art produit dérivé, il est aussi acquis de Pokémon 25 passera par des tonnerres de Pikachu voire des cascades de Carapuce chez les plus grands du monde d’ « avant » comme l’a déjà confirmé Macy’s, chaîne de grands magasins américaine connue pour sa parade new-yorkaise où Pikachu fait fréquemment des apparitions comme à l’automne dernier. En sus, The Pokemon Company compte abreuver son site de goodies tout au long de l’année, probablement à l’occasion de rétrospectives mensuelles qui permettront de (re)découvrir les régions Pokémon, celle de Pokémon Épée/Bouclier ouvrant d’ailleurs laen mars...Évidement, d'humbles - pour ce qui est annoncé tout le moins - événements vidéoludiques ponctueront les festivités comme la sortie New Pokémon Snap qui fera vibrer la fibre nostalgique le 30 avril 2021 et l’on peut facilement imaginer quelques surprises se produire dans Pokémon GO... Mais ce qui agite vraiment les speculations de la Pokésphère c’est l’idée d’une grosse annonce, digne de l’anniversaire de la licence de tous les records, sachant qu’il ne s’est pas écoulé d’année sans apport à la série principale depuis 2016 et que l'on imagine mal Junichi Masuda et Shigeru Ōmori ne pas en profiter pour remplir les caisses de Game Freak.Ces derniers jours, l'agitation s'est concentrée autour de la réservation de noms de domaines signe, selon certains, de la révélation imminente d’un remake de Pokémon Diamant/Perle. La résignation, elle, pousse les mesurés à prédire un Pokémon Let’s Go dans la région de Johto avec un peu moins d'enthousiasme. Quant à nous , on parierait volontiers sur une annonce un peu plus inattendue, en outre un remakeremettrait en question les orientations prises par Game Freak avec les Terres Sauvages et plus encore le DLC Couronneige.Sachant que la redécouverte des régions du monde Pokémon sur le site anniversaire commence au mois de mars et que la série principale compte 8 régions connues, cette animation prendrait alors fin en novembre 2021... un mois habitué aux sorties Pokémon où une anthologie ne ferait pas tâche. En attendant que les mystères se lèvent sur Pokémon 25, Wailord & see et que pètent lesSource : Pokémon 25