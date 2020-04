News Picross S4 (Switch)

PICROSS S4 Trailer (Nintendo Switch) 15/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tout a commencé un peu plus tôt aujourd'hui avec ce tweet de Jupiter :Si vous résolvez cette petite grille de Picross toute simple, vous laisserez apparaître le motif S4.On se doutait dès lors qu'un nouvel épisode ne tarderait pas à poindre le bout de son nez, et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Jupiter officialise la chose sur son site Le jeu proposera 485 grilles et quatre modes de jeu : Picross, Mega Picross, Color Picross et Clip Picross.Le mode Extra permettra de jouer à des Picross de 30x30, et les développeurs ont réservé des grilles 40x30 aux joueurs possédant les anciens épisodes. Un trailer de lancement a également été diffusé par Jupiter :