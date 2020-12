Joyeux Noël à tous !

Nous sommes le 25 décembre ! Le jour pour lequel on se prépare depuis des semaines est enfin arrivé : alors Joyeux Noël à tous ! On espère que vous avez passé une bonne soirée en famille, et que vous vous apprêtez à passer également une très bonne journée ! Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite un Joyeux Noël !Noël, c'est une tradition au cours de laquelle on s'offre des cadeaux, on espère donc que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, histoire d'oublier un peu l'année 2020 qui doucement se termine ! Est-ce que ce Noël 2020 était pour vous synonyme de Noël Nintendo ? On est toujours curieux de savoir ce que le petit papa Noël vous a apporté !Est-ce que c'était un jeu vidéo, histoire de compléter une ludothèque pour laquelle on a toujours l'embarras du choix à cette période de l'année ? Ou bien est-ce que c'était plutôt un produit dérivé, c'est-à-dire un produit ou un gadget estampillé Nintendo, Mario ou autre ? A moins que très sérieux, le papa Noël vous ait apporté quelque chose de complètement différent ?Pour nous raconter votre Noël, on vous propose de commenter cette actualité ci-dessous, ou de nous rejoindre sur Discord où nous avons depuis quelques mois lancé un serveur où se retrouve une partie de la communauté : vous pourrez participer à des canaux thématiques, comme un canal Animal Crossing par exemple, où vous pourrez poser vos questions sur le jeu si vous avez besoin de conseils pour bien démarrer votre partie !Très bon Noël à tous, et beaucoup d'ondes positives pour cette journée !Plus que 364 dodos avant le prochain !