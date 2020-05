Journey to the Savage Planet Nintendo Switch Launch Trailer 21/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Journey to the Savage Planet and Indivisible are available now on the Nintendo Switch eShop!



Both games arrive in retail stores beginning on June 25th!



On savait que Journey to the Savage Planet devait arriver sur Switch. Plusieurs revendeurs avaient listé une édition physique du titre de 505 Games, prévue pour sortir quelque part en 2020.L’éditeur 505 Games était resté muet jusqu’ici, et on ne s’attendait donc pas à ce qu’il annonce la sortie du titre aujourd’hui sur l’eShop. La sortie physique arrivera le 26 juin, tout du mois aux Etats-Unis car les enseignes françaises prévoient une sortie pour le 15 juin.La sortie du titre s’accompagne évidemment du trailer qui va bien, qu’on vous partage bien évidemment juste après :Journey to the Savage Planet est un jeu d’exploration jouable jusqu’à deux. Déposé sur une planète inconnue avec peu d’équipement et aucun plan, le joueur doit explorer, répertorier la faune et la flore exotiques et déterminer si cette planète est propice à l’habitation humaine. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et il se pourrait que le joueur ne soit pas le premier à poser le pied sur cette planète.