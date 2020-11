News My Nintendo

Les amateurs de Mario vont se donner rendez-vous sur le site My Nintendo à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 20 décembre 2020. 35 journées spéciales pour marquer le coup des cérémonies des 35 ans de la franchise Super Mario Bros.





On nous annonce ainsi des tirages au sort pour gagner de nombreux lots, aussi bien des jeux vidéo (nous pouvons ainsi déjà apercevoir un Mario Kart 8 Deluxe et un Super Mario Odyssey), des jeux de société comme le Monopoly Super Mario Célébration, le superbe volant Mario Kart que nous aurions bien aimé testé, des kits Lego Super Mario et même des tenues assez colorées (la veste présentée ne passerait surement pas inaperçue dans le métro).













Bonus spécial !

Si vous avez déjà un compte Nintendo ou si vous en créez un avant le 16 novembre 2020, vous bénéficiez automatiquement de deux fois plus de chances de gagner un lot pour chaque tirage quotidien auquel vous participez. Assurez-vous d'avoir créé un compte Nintendo d'ici-là pour profiter de ce bonus et augmenter vos chances de remporter un lot !

Comment tenter sa chance ?

En ayant un compte Nintendo actif (avec une adresse mail enregistré sur leur compte, c'est très important pour pouvoir vous contacter en cas de gain), il faut se connecter à votre compte Nintendo pour participer aux tirages au sort des Journées spéciales et croiser les doigts. N'oubliez pas d'activer l'acceptation de recevoir des e-mails de la part de Nintendo dans les paramètres de votre compte Nintendo.

Tout utilisateur âgé de 16 ans ou plus peut enregistrer une adresse e-mail sur son compte.

Bonne chance et rendez-vous le 16 novembre 2020 pour le coup d'envoi des Journées spéciales des 35 ans de Super Mario Bros. !