News Super Mario 64 (N64)

C'est incroyable pour être vrai : des gens ont réussi à afficher Super Mario 64 dans un onglet de votre navigateur Internet. Super Mario 64: Browser Edition est en effet un projet intéressant, dans le sens où il rend terriblement accessible ce qui, autrefois, nécessite une cartouche de jeu entière. On n'arrête pas le progrès !Et si on insiste sur le terme "gratuitement" dans le titre et l'introduction de cet article, c'est parce que cela pourrait bien inciter les services juridiques de Nintendo à mettre un terme rapidement à cette expérimentation, avec peut-être un Cease and Desist déjà dans les tuyaux à l'heure où l'on écrit ces lignes : allez vite tester le jeu dans ces conditions, c'est assez bluffant !Vous pouvez tester Super Mario 64 sur le web en suivant ce lien.NintendoLife, qui n'en revient pas plus que nous de découvrir SM64 dans son navigateur, indique que ce portage vient d'un projet spécifique appelé Super Mario 64 décomposé project, que vous pouvez suivre sur Reddit On ignore combien de temps cette prouesse technique restera accessible, mais toujours est-il que ça vaut le coup d'oeil quand même, ne serait-ce que pour l'intérêt technique que représente cette performance : rendre Super Mario 64 jouable dans son navigateur, un jeu en 3D de 1996 – certes, c'est quand même assez exceptionnel !Source : Froggi.es via NintendoLife