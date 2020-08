Après en avoir fini avec les annonces pour l'année 2020, et en rappelant que dès à présent l'eShop de votre Switch a lancé quelques promotions intéressantes, concernant des titres comme Ori and the Blind Forest, Exit the Gungeon ou encore Street of Rage 4, certaines réductions pouvant atteindre 65% et seront valables jusqu'au 30 août, soit pile poile avant de reprendre la scolarité pour certains d'entre vous, nous allons désormais nous consacrer au détail des annonces des jeux dont la sortie est prévue courant 2021.

Sortie début 2021

Subnautica et Subnautica: Below Zero : une double sortie en provenance de Unknown Worlds Entertainment qui met en avant l’exploration sous-marine. Deux titres qui ont fait leur preuve et possèdent une belle petite communauté de fans sur PC. A voir si le passage sur Switch laisse des graphismes agréables et si le jeu se joue bien avec les commandes de nos manettes.





Subnautica & Subnautica: Below Zero Nintendo Switch Announce 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Vous vous êtes écrasé sur un monde océanique extraterrestre, et la seule façon d’avancer est de descendre. Les océans de Subnautica vont des récifs coralliens peu profonds trempés par le soleil jusqu'aux tranchées sous-marines, aux champs de lave et aux rivières sous-marines bioluminescentes. Gérez votre approvisionnement en oxygène en explorant les forêts de varech, les plateaux, les récifs et les réseaux de grottes sinueux. L'eau grouille de vie : certains sont utiles, d'autres nuisibles, utilisez l’écosystème pour vous aider et éviter de vous faire croquer au passage, notamment lorsque la nuit arrive sur la planète, moment privilégié pour la sortie des prédateurs. Dans Subnautica , les joueurs découvrent les profondeurs d'un vaste monde aquatique extraterrestre. Pour en élucider les mystères, ils devront trouver des ressources, bâtir des structures sous-marines et survivre parmi les espèces sauvages. Après avoir invité les joueurs PC et Xbox One, c'est au tour des joueurs Switch de se voir proposer ce jeu de survie et d'exploration, sortie initialement en 2014.





Après l'atterrissage en catastrophe dans votre capsule de survie, l'horloge tourne pour trouver de l'eau, de la nourriture et pour développer l'équipement dont vous avez besoin pour explorer (tout un travail est axé sur les modifications de votre combinaison). Utilisez des foreuses, des lanceurs de torpilles, des canons à propulsions, des grappins. Recueillez les ressources de l'océan autour de vous. Couteaux d'artisanat, lampes, équipement de plongée et embarcations personnelles. Aventurez-vous plus profondément et plus loin pour trouver des ressources plus rares, ce qui vous permettra de fabriquer des objets plus avancés.

Construisez des bases sur le fond marin. Choisissez les plans et les composants, et gérez l'intégrité de la coque au fur et à mesure que la profondeur et la pression augmentent. Utilisez votre base pour entreposer des ressources, garer des véhicules et vous réapprovisionner en oxygène pendant que vous explorez le vaste océan.

Ce jeu vous invite à explorer la planète et de nombreux signes montrent que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui vous a fait vous écraser ? Qu'est-ce qui infecte la vie marine ? Qui a construit les mystérieuses structures éparpillées partout dans l'océan ? Pouvez-vous trouver un moyen de quitter la planète vivant ?







Subnautica Review 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Réponse en ce début d’année 2021, avec un titre en français, jouable en solo, et dont la fiche de jeu semble suggérer également une édition physique possible. Subnautca : Below Zero reprend le même concept, mais cette fois nous devons tenter de survivre dans les biomes glacés de la planète 4546B.





Below Zero est situé dans une région arctique de la planète 4546B. En tant que scientifique posté à une station de recherche sur la surface de la planète, vous êtes chargé d'étudier les objets extraterrestres...La station spatiale Vesper orbite au-dessus de vous, envoyant des fournitures, des instructions, et recevant des échantillons que vous lancez de la surface. Lorsqu'une catastrophe frappe la station de recherche, vous devez improviser pour survivre : construire des habitats, récupérer des ressources, chasser pour trouver de la nourriture et fabriquer du matériel.

Nagez sous la voûte de Twisty Bridges, éclairée en bleu. Naviguez sur des glaces perfides à la surface de l'océan. Escaladez les pics couverts de neige et aventurez-vous dans des grottes glacées. Manœuvrez entre les conduits thermiques à vapeur. Below Zero présente des environnements entièrement nouveaux pour votre survie, vos études et votre exploration.Découvrez de nouvelles formes de vie dans les profondeurs glacées de 4546B. Naviguez à travers le géant Titan Holefish, échappez au Brute Shark agressif et rencontrez l'adorable Pengwings. Certains résidents de l'océan gelé vont vous aider, et certains pourraient essayer de vous nuire.

Un océan d'intrigue : qui étaient les aliens venus ici auparavant ? Pourquoi étaient-ils sur cette planète ? Pouvez-vous faire confiance à vos commandants ? Below Zero prolonge l'histoire de l'univers Subnautica, plongeant plus profondément dans le mystère introduit dans le jeu original. Un titre toujours en français et en solo, semblant uniquement disponible en version dématérialisée.

Subnautica: Below Zero - Early Access Trailer 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

: est un jeu de rôle et d'aventure surréaliste du studio Zevere, qui traite des rêves et de la précision avec laquelle ils reflètent la réalité. Vous incarnez Thalia, une femme rongée par l'anxiété qui a sombré dans le coma et qui va devoir vaincre les cauchemars qui l'empêchent de se réveiller tout en essayant de découvrir comment tout cela lui est arrivé. Mais certains cauchemars sont plus faciles à affronter que d'autres... Un titre toujours en français et en solo, semblant uniquement disponible en version dématérialisée. She Dreams Elsewhere : est un jeu de rôle et d'aventure surréaliste du studio Zevere, qui traite des rêves et de la précision avec laquelle ils reflètent la réalité. Vous incarnez Thalia, une femme rongée par l'anxiété qui a sombré dans le coma et qui va devoir vaincre les cauchemars qui l'empêchent de se réveiller tout en essayant de découvrir comment tout cela lui est arrivé. Mais certains cauchemars sont plus faciles à affronter que d'autres...



she dreams elsewhere: official trailer (coming 2021) 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques : un récit très personnel focalisé sur les émotions, la santé mentale et l'identité. Un monde surréaliste et saisissant dont les mystères invitent à en explorer les moindres recoins. Système de combat au tour par tour faussement simpliste pour des affrontements contre divers ennemis cauchemardesques. Personnalisations permettant toutes sortes de styles de jeu et de stratégies de combat. Rencontrez et nouez des liens avec des personnages pleins de charme ayant leurs propres histoires.

A voir, ce titre solo PEGI 16 ne semble malheureusement prévu qu’en anglais, ce qui risque de compliquer quelque peu la compréhension. Sur la chaine YouTube de A voir, ce titre solo PEGI 16 ne semble malheureusement prévu qu’en anglais, ce qui risque de compliquer quelque peu la compréhension. Sur la chaine YouTube de Ludophile , une petite vidéo de gameplay a été postée suite à une démo disponible sur PC. Voilà qui devrait vous permettre de mieux appréhender le gameplay du jeu, avec ses graphismes si particuliers.



She Dreams Elsewhere Demo Playthrough / Longplay / Walkthrough (no commentary) 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sortie courant 2021

Bear and Breakfast de Gummy Cat Studio et Armor Games Studios sera une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch. C’est un jeu de gestion et d'aventure décontracté dans lequel vous incarnez Hank, un ours plein de bonne volonté qui tente de convertir une ruine en chambre d'hôtes prospère. Tandis que l'affaire fleurit, les mystères de la forêt s'épaississent et Hank se retrouve bientôt obligé de résoudre une énigme des plus complexes ! Bear and Breakfast mélange la construction, la gestion et l'exploration, avec son lot de personnalisations et de quêtes secondaires.





Si l’idée du Bed and Breakfast avec des animaux peut sembler amusante, il va y avoir du travail pour remplir votre douzaine de chambres, salles de bain, salons et divertissements, chaque pièce pouvant être personnalisée individuellement au niveau de son décor et de son mobilier. Bien sûr, il faudra choyer votre clientèle pour la faire rester le plus longtemps possible dans votre auberge et ainsi faire grandir votre réputation, obtenir des pourboires et attirer une nouvelle clientèle par le bouche et oreille. En terminant des objectifs et des histoires, vous obtiendrez des ajouts et des avantages pour votre auberge.





Un graphisme très enfantin pour une gestion qui demandera tout de même un peu de doigté. Seul hic pour nous les français, ce titre semble prévu uniquement en anglais pour le moment.

Bear And Breakfast - Trailer de apresentação (Nintendo Switch) 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

de Nerial et Devolver Digital : plumez vos adversaires pour gravir les échelons de la société française du XVIIIe siècle dans Card Shark, un jeu d'aventure illustré dont le principe essentiel est de jouer vos cartes habilement. D'une table à l'autre, vous devrez établir une palette de ruses et gérer vos gains mal acquis pour des enjeux de plus en plus importants. Mais faites attention : si vous vous faites prendre, l'enjeu sera votre vie ! Card Shark de Nerial et Devolver Digital : plumez vos adversaires pour gravir les échelons de la société française du XVIIIe siècle dans Card Shark, un jeu d'aventure illustré dont le principe essentiel est de jouer vos cartes habilement. D'une table à l'autre, vous devrez établir une palette de ruses et gérer vos gains mal acquis pour des enjeux de plus en plus importants. Mais faites attention : si vous vous faites prendre, l'enjeu sera votre vie !

Une progression roguelike alternant mini-jeux et manipulation de cartes, dont les techniques s’appuient sur la liste exhaustive des tours de cartes et autres subterfuges employés par le comte de Saint-Germain, tels qu'ils ont été décrits dans « Mémoires Sans Parole ». Un titre intrigant qui demande de voir ce que cela peut donner sur la durée.





Card Shark | Nintendo Switch & PC | 2021 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous terminons avec Garden Story de Picogram et Rose City Games. Garden Story invite les joueurs dans un monde bienveillant et plein de charme où ils incarneront Concord, le nouveau gardien du bosquet, qui doit rebâtir une communauté. Concord traversera une île pleine de vie pour repousser le pourrissement, cultiver des amitiés, ramasser de précieuses ressources, réparer les bâtiments et restaurer son foyer.



Garden Story: Nintendo Switch Trailer (Coming 2021) 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A nouveau, nous avons un titre aux graphismes enfantins reprenant la vue du dessus des premiers Zelda et autres titres du genre. Petit précision, Concord est un jeune grain de raisin et devenu gardien, sa tâche semble énorme, d’autant que plus d'un habitant est sceptique quant à ses capacités. Heureusement, Concord a des amis comme Elderberry, Rana et Fuji à ses côtés ! Avec leur aide, vous pouvez affronter la dangereuse pourriture et trouver des moyens d'encourager les autres résidents à participer aux efforts.

A vous de rassembler les fruits, les champignons et les grenouilles de chaque village alors qu'ils s'efforcent de repousser la pourriture qui menace de détruire votre maison pour de bon. Guidez les efforts de restauration de Concord et gagnez la confiance de la communauté : aidez les autres à résoudre leurs problèmes et ils vous offriront de l'aide à leur tour !





En voici quelques images et une petite vidéo de gameplay de la version PC postée sur la chaine YouTube de Wanderbots , montrant que ce petit jeu, pouvant sembler insignifiant au premier regard, a beaucoup plus de densité que cela. Un titre à suivre.



Garden Story Preview - Cute, Cozy, & Incredibly Charming... Grape RPG? 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Voilà pour cette présentation complète du Nintendo Indie World, que vous pouvez revoir ici . Quels sont les jeux les plus attendus pour vous dans cette sélection devant arriver courant 2021 ? N'hésitez pas à venir en discuter sur notre forum et sur notre Discord. Bonne journée !





Sources : PR et Nintendo