Vous avez été assez nombreux à suivre cette nouvelle vidéo Indie World hier, présentant une nouvelle sélection de titres indépendants à venir cette année et l'année prochaine sur Nintendo Switch. Parmi les titres qui ont fait parlé, nous avons Hades, un rogue-like d'exploration de donjon, Card Shark, un jeu d'aventure basé sur la triche aux cartes et Raji: An Ancient Epic, un jeu d'action inspiré par les mythologies hindoue et balinaise. Les amateurs de Untitled Goose Game ont probablement été ravis de l'annonce de l'arrivée d'une mise à jour gratuite le 23 septembre 2020, permettant la possibilité de jouer à deux.





Voyons désormais dans le détail les annonces et le calendrier.

Sortie dès à présent (18 août 2020) :



Raji: An Ancient Epic de Nodding Heads Games et Super.com est une exclusivité temporaire à la Nintendo Switch dont nous avions aperçu quelques images il y a de nombreux mois : ce jeu d'action et d'aventure profond conté par Nodding Heads Games, studio basé à Pune, en Inde, s'inspire des mythologies hindoue et balinaise et se déroule dans l'Inde antique. Une jeune fille élue des dieux se rebelle contre l'invasion du royaume des humains par les démons. Sa destinée est de secourir son frère et d'affronter le puissant seigneur démon. Les joueurs pourront apprécier la fluidité du combat et du parkour tout en apprenant à maîtriser plusieurs armes divines. Le titre est promotion à 22,49 € au lieu de 24,99 € jusqu’au 30 août 2020, le texte est en français et le jeu se joue en solo. Voici une longue vidéo de GameXplain.



Takeshi et Hiroshi de Oink Games Inc. combine le monde des œuvres en marionnettes animées à celui des jeux de rôle. Le joueur incarne Takeshi, un apprenti développeur de 14 ans qui doit divertir son petit frère Hiroshi avec le dernier chapitre de son jeu vidéo. La tâche de Takeshi est difficile : il doit composer un défi assez difficile pour tenir Hiroshi en haleine, mais pas trop non plus pour qu'il ne perde pas ! Pour son lancement le titre est à 7,19 € au lieu de 7,99 € jusqu’au 30 août, texte en français, jeu en solo. Voici une vidéo de Super Nintendad.



A Short Hike d'Adam Robinson-Yu et Whippoorwill est une autre exclusivité temporaire pour la Nintendo Switch : partez en randonnée, faites de l'escalade et planez dans les montagnes paisibles du Parc provincial de Hawk Peak. A Short Hike vous propose d'aller à votre rythme, de suivre votre propre route et de voir où elle vous mène. En chemin, vous rencontrerez d'autres randonneurs, découvrirez des trésors cachés et profiterez de la beauté environnante. Un jeu d’aventure plateforme assez pixelisé mais au design travaillé, en promotion à 6,29 € au lieu de 6,99 € jusqu’au 30 août. Jeu en solo et en français dans le texte. A nouveau, une vidéo de Super Nintendad.



de Stone Lantern Games et PQube Limited : Evergate est un jeu de plateforme et d'énigmes en 2D ayant pour cadre l'Au-delà, où vous guidez Ki, un esprit enfantin, dans son périple à travers la vie, la mort, l'espace et le temps. La Flamme Spirituelle, une mécanique de jeu innovante, permet aux joueurs de ralentir le temps et de pouvoir parcourir à loisir ce monde à la fois magnifique et troublant. Le titre est disponible pour 16,99 € au lieu de 19,99 € jusqu’au 30 août. Jeu en français et en solo.

Manifold Garden de William Chyr Studio LLC : ce jeu vous propose d'entrer dans un univers magnifique, rempli d'énigmes incroyables et qui réinvente les lois de la physique. La géométrie se répète à l'infini dans chaque direction, et si vous tombez, vous vous retrouvez à votre point de départ. Pour progresser, vous devrez manipuler la gravité et changer de perspective pour voir ce monde sous de nouveaux angles. Ce jeu d'aventure avec ses casse-têtes vous est proposé à 16,19 € au lieu de 17,99 € jusqu'au 30 août. Texte en français, jeu en solo. Une vidéo de GameXplain vous permet d'avoir un peu plus de gameplay. Evergate de Stone Lantern Games et PQube Limited : Evergate est un jeu de plateforme et d'énigmes en 2D ayant pour cadre l'Au-delà, où vous guidez Ki, un esprit enfantin, dans son périple à travers la vie, la mort, l'espace et le temps. La Flamme Spirituelle, une mécanique de jeu innovante, permet aux joueurs de ralentir le temps et de pouvoir parcourir à loisir ce monde à la fois magnifique et troublant. Le titre est disponible pour 16,99 € au lieu de 19,99 € jusqu'au 30 août. Jeu en français et en solo.



Spiritfarer de Thunder Lotus : dans la peau de Stella la passeuse d'âmes, aidez les esprits des morts à atteindre l'au-delà en les transportant sur les mers à bord du ferry construit par vos soins. Dans ce jeu de gestion douillet aux dessins et aux animations faits main, vous pourrez vous faire des amis, personnaliser et améliorer votre ferry, et explorer un monde original... ou encore vous laisser porter par le vent. Vous pouvez jouer à ce jeu d’aventure simulation à deux, texte en français, PEGI 12, son tarif est de 24,99 €. Boris l'attendait très fort et c'est clairement un des jeux sortant immédiatement à regarder. Voici une vidéo de gameplay en provenance de Super Nintendad.

Sortie le 21 août 2020 Inmost est un jeu de réflexion et de plateforme atmosphérique d'Hidden Layer Games et Chucklefish, déjà disponible sur PC, qui raconte les histoires sombres de trois personnages où tout est interconnecté. Vous devrez explorer les moindres recoins d'un vieux château abandonné sans vous faire repérer et progresser en éliminant les ennemis et en évitant les pièges mortels qui se dressent sur votre route pour échapper au mal qui est tapis à l'intérieur… Du pixel art en langue anglaise uniquement, se jouant en solo. En voici une petite vidéo de gameplay.

Sortie le 27 août 2020

Hypnospace Outlaw de Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media, Xalavier Nelson Jr. et No More Robots a ouvert ses précommandes sur eShop et a mis à disposition une petite démo gratuite pour pouvoir vous en faire une première idée. Dans ce simulateur d'une version d'Internet des années 90, les joueurs incarneront des enquêteurs numériques de l'Hypnospace et devront fouiller de nombreux sites Internet, télécharger des documents utiles sur leur bureau, éviter les virus et traquer les malfaiteurs virtuels. Le titre est disponible en promotion pour son lancement à 12,89 € au lieu de 17,19 € jusqu'au 15 septembre 2020, son design très particulier vous offre un jeu, uniquement en anglais malheureusement pour certains joueurs. Le titre est très particulier mais intéressant, il est déjà disponible sur PC et pour vous donner une idée, nous vous laissons le lien vous permettant de voir un let's play en français sur ce titre réalisé par le YouTubeur At0mium, sur PC.

Struggling : avec son design assez gratiné et lancé au tarif de 12,99 €, ce jeu vous propose de jouer en coop afin de contrôler chacun un bras pour avancer, ramper, se balancer et escalader. Comme chaque bras est indépendant, vous allez pouvoir vous accrocher à tout ce qui vous tombe sous la main, vous pourrez activer des leviers ou même attraper des globes oculaires. Versant dans l'horreur, il est possible de vous faire arracher les bras, qui vont repousser. Débloquez des pouvoirs révolutionnaires au fil de votre aventure. Vous pourrez ainsi ralentir le temps pour esquiver des dangers rapides, faire ramper vos bras détachables de façon monstrueuse et greffer vos membres à l'environnement. Résolvez divers casse-têtes à l'aide de votre abominable ADN. Tout est étrange dans ce jeu, clairement pas pour tous les joueurs, avec des environnements riches en viscères, les dégâts que vous recevrez laisseront des cicatrices bien visibles sur votre visage torturé. Un titre à ressortir en période d'Halloween sans aucun doute.





Going Under est un titre de Team 17 devant sortir en septembre (nous avons reçu une fiche pour le 10 septembre mais le site Nintendo France le liste pour le 24 septembre). Vous allez incarner un stagiaire non payé vivant dans la ville dystopique de Neo-Cascadia.





Servez-vous des ordures de bureau comme d'armes afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux, générés procéduralement, sous le site de votre entreprise. En effet, dans ce monde, les entreprises forcées de mettre la clé sous la porte ne disparaissent pas complètement : elles sombrent sous terre et leurs employés sont condamnés à y errer en tant que monstres pour l'éternité. Votre devoir est de mettre fin aux souffrances de ces monstres et de reprendre possession de leurs capitaux, pour que votre boss puisse s'acheter une nouvelle voiture ou quelque chose de ce genre (tiens, un titre qui devrait plaire à notre boss Xavier, toute similitude étant purement fortuite).

Affrontez les restes d'anciennes start-ups spécialisées dans l'intérim, les sites de rencontre et la cryptomonnaie. Percez à jour les véritables motivations de votre employeur, une start-up à l'origine d'une boisson gazeuse appelée Fizzle, ainsi que celles de sa maison-mère : un fabricant de boîtes mensuelles avec une armée de drones de livraison fort utiles. Faites ami-ami avec vos collègues ! Embauchez un gobelin indépendant ! Sortez avec un slime ! Investissez dans la cryptomonnaie ! Mettez le feu à votre covoiturage !

Dans les donjons de Going Under, tout ou presque peut servir d'arme : des ordinateurs portables aux balais, en passant par des traversins. Vous pouvez également trouver de véritables armes, mais elles peuvent se briser à tout moment si vous ne faites pas attention. Jouer prudemment et choisir l'arme adaptée à la situation sont des prérequis si vous voulez terminer votre stage en vie.

Et dire que vous pensiez que votre boss était un monstre. Au fin fond des donjons rôdent les fondateurs des start-up maudites, qui s'enrichissent sur leurs investissements pendant que leurs employés se battent entre eux. Éliminez-les et retournez à la surface avec leurs reliques enchantées pour renforcer l'entreprise pour laquelle vous travaillez.

Au cours de votre exploration, vous trouverez de puissantes compétences qui modifieront votre façon de jouer. Apprenez-les dans le Café pour qu'elles apparaissent lors de vos prochaines parties. Utilisez souvent une compétence pour lui accorder une « promotion » et pouvoir commencer vos expéditions avec. Combinez une multitude de compétences pour créer d'incroyables synergies, et vous ferez le ménage en un rien de temps.

Accomplissez des tâches pour vos collègues afin de sympathiser avec eux et débloquer leurs bonus uniques. Apprenez-en davantage sur Neo-Cascadia, les origines de Fizzle et la façon dont l'empire de la livraison par drone du nom de Cubicle est parvenu à dominer la ville. Pourrez-vous empêcher votre entreprise et vous-même de disparaître à jamais ? Ce jeu, fort heureusement en français à l’écran, s’annonce très particulier graphiquement. Un titre assez étonnant, déjà évoquer en avril dernier, à surveiller donc, dont nous ne connaissons pas encore le tarif pour le moment.

Sortie Automne 2020

The Red Lantern : jeu d'aventure de Timberline Studio Inc, se jouant en solo. C'est un jeu narratif de survie où, perdue au milieu de nulle part avec vos cinq chiens de traîneau, vous devez traverser les étendues sauvages et imprévisibles de l'Alaska pour rentrer chez vous.

Choisissez de quelle manière interagir avec votre environnement : allez-vous foncer tête baissée et chasser tout ce qui bouge, ou adopter une approche plus prudente ? En compagnie de vos chiens, découvrez des centaines d'événements uniques en explorant les étendues sauvages, et trouvez vos nouveaux repères. Le titre a été aperçu sur la plateforme Epic Game sur PC, en voici quelques images. De type Rogue-lite, vous allez devoir gérer vos ressources pour survivre dans le grand froid, durant votre traversée. Cela faisait un an que nous avions aperçu une première annonce du portage de ce jeu sur Nintendo Switch. Voici une petite vidéo de gameplay de la version PC.



Unrailed! nous propose dès à présent une démo sur l'eShop en attendant sa sortie un peu plus lointaine. De type Party-Game, ce titre de Daedalic Entertainment peut se jouer à quatre en simultané. Il est en français. Votre but est de collaborer afin de construire une voie de chemin de fer à travers des mondes générés de manière procédurale. Vous pouvez jouer en équipe de quatre ou deux contre deux. La difficulté est bien évidemment d'empêcher que votre train n'atteigne la fin de votre voie si elle n'est pas construite. Pour complexifier votre travail, il n'y a qu'un seul outil de chaque type, il va donc falloir vous mettre d'accord entre les membres de votre équipe. Un titre qui peut s'avérer très amusant mais aussi chaotique.





Au niveau de votre train, vous pourrez obtenir une loco atomique, améliorer votre wagon d'assemblage, attacher un superchargeur ou choisissez entre une multitude d'autres options.

Le jeu semble idéal pour une petite soirée en local mais il permet aussi le mode en ligne. Les mondes sont générés de façon procédurale avec différents niveaux de difficulté. Le titre possède un système météo dynamique et un cycle jour-nuit. Vous pourrez vous donner une durée infini ou vous consacrer à une partie rapide. Les biomes sont assez différents (plus de cinq), des personnages sont à déverrouiller. Un titre à suivre, qui si tout se passe bien, devrait être disponible dès le 23 septembre 2020. Prix non connu.



Grindstone : Dans ce jeu signé CAPY qui mélange combat et réflexion, vous devez écrabouiller des monstres pour faire d'énormes combos et remporter de précieuses Grindstones. Dépensez-les ensuite pour fabriquer de nouveaux équipements qui vous aideront à surmonter les ennemis, obstacles et autres boss qui vous attendent dans plus de 200 niveaux. Vous pouvez aussi montrer l'étendue de vos talents dans les classements du mode Défi du jour !









GONNER2 : après un premier opus réussi qui avait été primé à l'IGF (indépendant Games Festival), voici le retour du personnage Ikk et le graphisme très dynamique et particulier de cette franchise. Cette fois, la Mort a besoin de l'aide d'Ikk. Son repaire a été envahi par une présence mystérieuse et Ikk est le seul à pouvoir l'en débarrasser. Explorez des lieux sombres et chaotiques illuminés par de fabuleuses étincelles colorées et occupés par des boss déments, et surtout, essayez de ne pas perdre la tête (au sens propre) ! GONNER2 est un jeu de plates-formes à génération aléatoire comprenant des éléments rogue-like qui vous obligera à réagir au quart de tour... le tout avec plus de couleur et de chaos que jamais ! Caractéristiques : mélange de réflexion et d'action brutale, plus de 200 niveaux à conquérir, des défis quotidiens avec classements, des dizaines d'armes et de pièces d'équipement à débloquer, une bande originale primée signée Sam Webster. Le titre se joue en solo, en français et est classé PEGI 16. Le titre est déjà disponible sur Apple Arcade.





Découvrez : un jeu de plates-formes et de tir particulièrement intense, des niveaux générés aléatoirement dans un monde étrange et irréel, des niveaux à structure non-linéaire, tout un tas de têtes, d'armes et d'améliorations que vous pouvez combiner à l'envi, de nombreux secrets et mystères !

Le titre sera disponible en français et pourra se jouer jusqu'à quatre.



Torchlight III est le titre qui a fait bondir de joie votre serviteur, qui a adoré les précédents opus. Déjà prévu sur PC, c'est une très bonne annonce de le voir porter sur Nintendo Switch. Ce titre d'Echtra Games, Inc. et Perfect World Entertainment est donc la suite de l'action RPG Torchlight II et vous emmène en quête de gloire et de trésors à la frontière.





Un siècle s'est écoulé depuis les événements de Torchlight II, et l'Empire d'Embre est en déclin. Novastraia est à nouveau en proie à l'invasion, et les joueurs doivent courir le danger de défendre leur contrée contre les Néthérims et leurs alliés. Les familiers qu'on a tant appréciés font leur retour avec de nouvelles compétences, et les joueurs pourront construire leur propre fort. Torchlight III sortira durant l'automne 2020 sur Nintendo Switch, avec un familier Red Fairy en exclusivité.



de Supergiant Games semble vous avoir taper dans l’œil lors de sa présentation hier soir. Hades est un rogue-like en mode dungeon crawler qui associe le meilleur des titres de Supergiant, telles que l'action effrénée de Bastion et la profondeur et l'atmosphère très riche de Transistor.

Hades de Supergiant Games semble vous avoir taper dans l'œil lors de sa présentation hier soir. Hades est un rogue-like en mode dungeon crawler qui associe le meilleur des titres de Supergiant, telles que l'action effrénée de Bastion et la profondeur et l'atmosphère très riche de Transistor. CE RPG Action vous permettra de jouer jusqu'à quatre et est compatible avec le Nintendo Switch Online. Le titre est localisé en français.

Dans la peau de l'immortel prince des Enfers, vous manierez les pouvoirs et les armes mythiques de l'Olympe pour vous libérer des griffes du dieu des morts en personne tout en développant vos forces et en dévoilant de nouveaux secrets. Les milliers de configurations de personnage réalisables et les nombreux personnages hauts en couleur, hors du commun et entièrement doublés font que chaque tentative d'évasion sera résolument unique. À sa sortie sur Nintendo Switch cet automne, Hades proposera aussi un système de sauvegardes partagées avec la version PC.



Haven : on retrouve nos deux amoureux Yu et Kay, déjà évoqués au sein de nos colonnes, qui ont fui vers une planète abandonnée pour vivre librement leur amour, même s'il va falloir le vivre à la dure en survivant dans un monde peut-être pas si accueillant que cela. En voici une petite vidéo de gameplay.



Voilà pour cette présentation des titres annoncés lors du Nintendo Indie World d'hier, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions et à débattre de l'intérêt que vous portez pour ces titres sur notre forum ou notre Discord.







Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite du détail des annonces de ce indie World avec cette fois les titres devant arriver courant 2021.





Sources : PR et Nintendo.