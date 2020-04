News In Other Waters (Switch)

C'est un titre très particulier qui a débarqué sur l'eShop de notre Switch la semaine dernière. In Other Waters devrait ravir les biologistes en herbe rêvant de partir à l'aventure sur une planète éloignée afin d'en découvrir la faune et la flore. Enfin la faune, c'est peut-être un grand mot, car vous allez surtout étudier le potentiel de micro-organismes locaux afin de vous en servir pour alimenter vos propres besoins énergétiques (et en particulier en oxygène) afin de cartographier la planète et établir la classification des espèces locales la plus précise possible.



La professeur Ellery Vas et son amie Minae Nomura sont parties toutes deux sur ce monde, quand cette dernière a disparue. Aidée par votre seule intelligence artificielle comme partenaire de discussion pour continuer l'exploration de ce monde hostile et tenter de retrouver Nomura, Vas arpente les différents nœuds des secteurs pour capturer les micro-organismes locaux, les analyser, en tirer des théories et des options utiles pour votre propre survie, ou même vous permettre de surmonter certaines difficultés pour atteindre des lieux inaccessibles auparavant.



Cependant, vous n'êtes pas Vas mais l'intelligence artificielle, qui devra faire maintenir le cap de l'exploration. En répondant à l'exobiologiste, vous devrez l'aider à surmonter sa solitude, l'aider dans son exploration et dans ses recherches, tout en pouvant, par vos choix, orienter le futur de la mission. Ici ne vous attendez pas à parcourir des abysses sublimes, tout est géré par le biais de votre interface, entre repérage des nœuds, analyse des micro-organismes, envoi de modules ou de drones de secours. Un titre de gestion avec une interface minimaliste mais qui fait la part belle à un background textuel d'une grande richesse. Quelle intelligence artificielle allez-vous choisir d'être ? Et où est passée Minae Nomura ? Attention cependant, une bonne maîtrise de l'anglais semble être de rigueur.



In Other Waters est disponible depuis le 3 avril 2020 uniquement sur l'eShop de votre Switch, au tarif de 14,99 €. Il bénéficie d'une réduction de 10% jusqu'au 10 avril.