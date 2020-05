News Hypercharge: Unboxed (Switch)

Hypercharge était un jeu pas désagréable que nous avions eu l'occasion de tester, mais qui manquait de quelques options (et de la langue en français sur l'ensemble du jeu) pour espérer devenir un hit total en la matière. Cependant Digital Cybercherries avait la volonté d'enrichir son titre et a pris le temps de récolter toutes les remarques afin de corriger les bugs les plus importants (en particulier la gestion du saut) et d'étendre la prise en charge linguistique (français, espagnol et allemand). De quoi lui rajouter un petit point par rapport à notre test initial que vous pouvez retrouver ici