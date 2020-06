News Hoa (Switch)

Le premier jeu du développeur vietnamien Skrollcat Studio a fait son petit effet durant sa courte présentation pendant le Wholesome Games 2020. En développement depuis 2018, ce titre va arriver sur Switch et PC fin 2020 et propose des décors peints à la main dans la grande tradition des Studios Ghibli. C'est calme, magique et on attend d'en voir un peu plus de ce jeu de plateforme et d'aventure avant sa sortie.



Hoa the game | First gameplay video - Basic Moving & Jumping

Ici pas d'action tonitruante, on semble prendre son temps dans un voyage initiatique où notre petit personnage découvre le monde et ses biomes. Est-ce que cela suffira à en faire un grand jeu sur la durée ? Pour le moment, nous voilà très intéressés. Et vous ?



RockFriends

Pour le moment, les deux développeurs vietnamiens Le Son Tra et Cao Son Tung ont marqué un point et ont confirmé leurs ambitions de réaliser un titre magique.