Explorez un monde rempli d'aventures tout en gérant votre ferme avec l'arrivée de #HarvestMoon: One World cet automne sur #NintendoSwitch ! @RisingStarGames



Plus d'infos ici : https://t.co/xFIfR7DPxU pic.twitter.com/XrKmRNKQmo — Nintendo France (@NintendoFrance) May 12, 2020

Rising Star Games et Natsume proposeront sur Nintendo Switch dès l’automne Harvest Moon: One World, un nouvel Harvest Moon qui devrait proposer de tous nouveaux graphismes, à en croire le communiqué de l’éditeur.Celui-ci promet également aux joueurs de profiter d'une toute nouvelle façon d'explorer Harvest Moon.Prévu pour cet automne sur la console hybride de Nintendo, proposera aux amateurs de simulations fermières, et à ceux qui se seraient un peu lassé d’Animal Crossing New Horizons, un tout nouveau monde à explorer avec ses forêts, plages, montagnes, etc...Les habitués devraient aussi y croiser des visages bien connus. Et tout ça, on attendra encore un peu avant de le voir puisqu’aucune image n’a encore été montrée.C’est Nintendo qui a relayé la nouvelle sur Twitter :