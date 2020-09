Hamster s'est montré prolixe pendant le Tokyo Game Show 2020 Online, avec la diffusion de plusieurs flux, permettant de révéler sur trois jours l'arrivée prochaine d'une douzaine de jeux dans sa collection Arcade Archives sur Switch. On reconnaît aisément quelques classiques et des titres plus spécifiques pour les amateurs éclairés. Comme à chaque fois, nous devrions pouvoir retrouver prochainement sur notre eShop chaque titre à 6,99 € avec diverses possibilités de réglages.



Pour le moment, aucune date n'a été fournie, on surveillera l'eShop japonais le mercredi pour avoir une petite idée du calendrier. En attendant, voici la liste des titres révélés :



64th Street: A Detective Story

Arabian

Ben Bero Beh

Cosmo Police Galivan

The Fairyland Story

Gradius III

Green Beret (Rush’n Attack)

Guzzler

Kuri Kinton

Liquid Kids

Nova 2001

Pettan Pyuu

Rabio Lepus

Rod Land

Soccer

Swimmer

Thunder Dragon

VS. Tennis

