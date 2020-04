C'est lors d'un live niconico que l'éditeur a présenté certains des titres qui sortiront dans les semaines à venir dans la gamme Arcade Archives sur l'eShop. Comme d'habitude, il s'agira de portages se rapprochant le plus possible de la version arcade (on ne dira pas arcade perfect par respect pour ces vieilles bornes).Voici la liste des jeux :- Sunset Riders- Gemini Wing- VS. Wrecking Crew- Burger Time- Burnin' Rubber- Trio the Punch- Darwin 4078Hamster a cependant tenu à rappeler que des modifications de ce planning peuvent subvenir, la crise du coronavirus ayant un impact à la fois sur le développement mais aussi sur la classification au Japon (le CERO, l'organisme de classification japonais, ayant temporairement stoppé toute activité).Tous ces jeux sont donc bien en développement, mais Hamster ne peut pas donner de précisions sur leur date de sortie à l'heure actuelle. Et au vu du contexte actuel, on ne leur en tiendra pas rigueur.