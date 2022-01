Guy est arrivé dans Fitness Boxing 2

Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise a récemment été mis à jour afin d'ajouter gratuitement un nouveau coach : Guy.

Guy nous est présenté comme un ancien boxeur professionnel dont une blessure a mis fin à sa carrière. On nous dit aussi que ça ne serait pas un tendre et votre newseur peut vous confirmer en avoir fait les frais.

Il dispose lui aussi du mode infernal mais aussi d'un doublage en coréen. Sortit un an plus tôt, le jeu continue d'être optimisé et amélioré par petites touches. Et vous, continuez-vous régulièrement votre entrainement ?