News Grisaia: Phantom Trigger 01&02 (Switch)

Grisaia: Phantom Trigger 01&02 porté sur Switch

Un visual novel de plus arrive sur Nintendo Switch, développé par Front Wing et pour le design des personnages par WATANABE Akio. Le jeu déjà disponible sur mobile, PS Vita et même porté en anime, fait désormais l'objet d'un portage sur la console de Nintendo avec une sortie japonaise prévue durant l'été.