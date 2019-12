News Nintendo eShop

The Witcher 3: Wild Hunt à 41,99 Euros

Ori and the Blind Forest à 13,99 Euros

Diablo III: Eternal Collection à 39,99 Euros

Final Fantasy VIII Remastered à 13,39 Euros

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle à 14,79 Euros

Divinity: Orifinal Sin 2 à 34,99 Euros

Team Sonic Racing à 27,99 Euros

Crypt of the NecroDancer à 3,99 Euros

Avec Noël et les vacances, de nombreux titres sont désormais accessibles sur l'eShop de la Switch avec les Offres Festives 2019. L'offre restera valable jusqu'au 2 janvier 2020.La nouvelle a été officialisée sur le compte Twitter de Nintendo France:Avec environ 700 titres concernés, il y aura à boire et à manger pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Petite liste non exhaustive:Et encore beaucoup d'autres titres sont concernés. Avec une telle offre, une petite visite à l'eShop s'impose donc le plus rapidement possible.