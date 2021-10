Goldorak lancera ses fulguropoings depuis la Switch en 2023

Une news qui devrait faire grand plaisir aux quarantenaires et quinquas, l'arrivée du cultissime Goldorak sous forme d'un jeu vidéo sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch courant 2023. Oui, ce n'est clairement pas pour tout de suite et on sent bien que l'annonce a été faite pour coller avec l'exposition Goldorak – XperienZ , qui s'achève à la maison du culture du Japon le 30 octobre 2021 et surtout avec la soirée spéciale au Grand Rex à Paris qui se déroulait ce soir.

C'est durant cette soirée, ponctuée par un karaoké géant regroupant la plupart des chanteurs de la célèbre série de 74 épisodes, que l'annonce du jeu vidéo a été faite. Pour le moment, on ne connait pas grand chose du contenu et du gameplay qui sera proposé. Mais voici la présentation faite par son éditeur Microids et par son équipe de développement français Endroad.







Microids est heureux de présenter les premières images de Goldorak à travers deux illustrations inédites ainsi que le teaser du jeu. Le jeu Goldorak sera disponible en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Stéphane Longeard, CEO de Microids, est enthousiaste quant au développement du titre : « nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l’univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay ».





Goldorak est développé par le studio français Endroad, composé de personnalités confirmées dans l’industrie du jeu vidéo et reconnues pour leurs différents travaux chez Ubisoft ou encore Amplitude Studios. En soutien au studio, Laurent Cluzel, directeur artistique et directeur créatif émérite aidera à la production du titre. De plus, Philippe « Golgoth71 » Dessoly, qui s’illustre dans les jeux vidéo depuis 1989 (Ocean Software) et dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq ans, prêtera main forte quant à la direction artistique du projet.





« Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons avec ferveur sur le développement de Goldorak. Nous voulons créer un jeu d’une grande qualité pour les fans mais aussi pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de connaître Actarus et ses amis. C’est un univers foisonnant qui mérite une attention particulière. Au sein d’Endroad, nous sommes tous passionnés par cette franchise et nous avons à cœur de proposer aux joueurs du monde entier le jeu dont ils rêvent depuis plusieurs décennies. C’est une véritable chance de pouvoir donner vie au célèbre robot et nous mettons à contribution notre expérience pour proposer une aventure exceptionnelle » déclare Colomban Cicéron, Game Director et co-fondateur de Endroad.



Teaser Goldorak / Goldrake / Grendizer Video Game | Microids & Endroad 28/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous pouvez toujours vous repassez les coffrets de la célèbre série pour patienter, on vous conseille chaudement la bande-dessinée Goldorak aux éditions Kana, sortie récemment. Sous la plume de Xavier Dorison et Denis Barjram, deux excellents auteurs et dessinateurs grands fans du robot, accompagnés par les auteurs Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yohan Guillo, cette création originale est un condensé où chacun s'est totalement investi dans le projet fou de proposer une suite crédible à la série originelle, 10 ans plus tard, le tout avec la bénédiction de Go Nagai lui-même. Une histoire partiellement désenchantée où Actarus vous surprendra ! Et quel plaisir de pouvoir retrouver une grande partie de nos héros favoris et de voir comment ils ont vécu cette décennie qui a suivi la chute du Grand Stratéguerre. Un final respectueux de la série et une irrépressible envie de lire d'une traite les 184 pages de l'édition collector. On pourra tiquer sur deux ou trois détails mais globalement l'équipe créatif français a fait un sacré boulot, prouvant combien l'impact de Goldorak a été puissant en France alors que la série n'a trouvé que très peu d'échos au Japon.

Couverture de l'édition classique et ci-dessous l'édition collector (45 € auprès d'Amazon) que s'est offert votre serviteur.





Vous l'attendiez, il revient en 2021 aux Editions Kana ! 28/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube LA BD GOLDORAK ARRIVE ! Conférence de presse des auteurs - Avec Valentin Paquot + F.A.Q ! 28/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si le jeu vidéo ne devrait pas reprendre les éléments introduits par la bande-dessinée, on souhaite que l'équipe en charge de ce projet soit tout aussi respectueux du matériau de base et nous propose un titre épique et techniquement à la hauteur. Il est clair que si l'on détecte un peu trop de bugs, on va déclencher un peu de Cornofulgure et tailler tout le monde à coup d'Astérohache. Le message est passé, on attend avec impatience ce titre au sein de la rédaction, les plus anciens de la Team vont jouer des coudes pour l'avoir dans les mains.







Source : Microids.