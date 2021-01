News Gods Will Fall (Switch)

Parmi les titres à surveiller en cette fin de mois de janvier, Gods Will Fall s'annonce comme un potentiel gros morceau. Certes le scénario reste éculé, en vous transformant une nouvelle fois comme le dernier espoir de l'humanité face à des dieux cruels qui exigent un culte et un asservissement complet des hommes. Si un homme, une femme ou un enfant ne promet pas à un dieu sa fidélité, il est certain de recevoir une mort lente et impitoyable.

Un petit groupe de huit guerriers, des femmes et des hommes, vont tenter de renverser cet ordre établi, en se confrontant à de nombreuses créatures monstrueuses qui servent les dieux. Chaque dieu a son territoire, ses serviteurs zélés, la tâche va se montrer de plus en plus ardue. Avant d'entrer dans la légende des hommes, il va donc falloir surmonter bien des difficultés.

Au départ, les huit guerriers sont différents, chacun équipé de son propre type d'arme. Il va falloir sélectionner avec soin votre combattant en vous appuyant sur ses capacités particulières, remporter de nouvelles armes et de nouveaux items. Mais en cas d'échec, ce sera l'emprisonnement et de douces souffrances.

En partant de l'Overworld, vous avez accès à d'anciennes portes qui ouvrent sur l'un des royaumes des dieux. Pour éviter trop de redites, chaque porte ouverte sera différente des précédentes.

Pour motiver les joueurs qui se retrouvent devant un challenge globalement classique dans sa forme mais aux graphismes de qualité, Deep Silver a annoncé le lancement des précommandes avec en bonus cadeau un casque de chasseur exclusif pour toutes les précommandes passées avant le 29 janvier 2021, date de sortie effective du jeu sur différentes plateformes. Il y a du monde pour contenter tout le monde. Outre la version Switch qui permettra d'y jouer de manière mobile, nous aurons une version PS4, Xbox One, PC Steam, Gog et Epic Store, ainsi que Stadia. On ratisse donc une base assez large pour lui permettre un potentiel succès rapide.



Gods Will Fall Trailer | Nintendo Switch 01/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quel est l'intérêt de ce casque de chasseur ?





Le casque du chasseur est attribué au hasard à chaque nouvelle partie. L’excitation de la chasse coule dans le sang du clan et il est de tradition de porter fièrement ses trophées pour que tous les admirent. Ces trophées sont représentés par cinq peaux de bêtes distinctes; un loup, un ours, un sanglier, un renard et un blaireau. Ces étoffes peuvent être portées par n’importe quel guerrier et ont pour fonction d’avertir les dieux que la chasse a bel et bien commencé.

Trois nouveaux dieux : Entrez et frayez-vous un chemin à travers l’un des trois nouveaux royaumes des Dieux. Ces enfers inexplorés, peuplés d’abominables sbires, mettront votre courage à rude épreuve.

De nouvelles classes d’arme : Incarnez deux nouveaux types de barbares, chacun avec son propre style de combat.

De nouveaux objets : Une profusion de nouveaux équipements et provisions pour aider votre clan au combat et inverser le cours de la guerre.

De nouvelles capacités : De nouvelles méthodes de mêlée pour étendre davantage le système de combat de vos guerriers et garantir le fait de choisir le champion approprié pour la bataille à venir.





Des ajouts dans l’Overworld : Tandis que vous traversez l’Overworld, gardez les yeux ouverts et révélez les secrets cachés disséminés à travers les environnements.

Des tenues de guerrier : Habillez votre clan avec les meilleurs vêtements possible et parez-les pour le combat. Fanfaronnez tandis que vous entrez dans la mêlée avec style.

A noter pour le moment, via le site officiel du jeu , que les précommandes à ce jour ne concernent à l'heure où nous écrivons ces lignes que les versions Xbox One, PC Steam et Epic Games, les autres versions ne devraient pas tarder à commencer également de leur côté.





Si vous avez peur d'être perdu dans l'interface du jeu, il semble que la langue française soit implantée au niveau des textes, d'après la fiche PC Steam. Cela lui ouvre donc l'accès à un public plus large. Attention cependant, le challenge est bien présent et ne s'apparente pas à une partie de rigolade. Après tout, le pitch de ce jeu est tout de même de raconter l'histoire de quelques guerriers celtes, survivants d'une armée détruite, qui vont au front face à des dieux impitoyables. Et quand on voit le look des dieux, ce ne sont pas des Bisounours qui vont nous accueillir avec des sucettes et des bonbons.

La sortie de Gods Will Fall est à suivre donc sur Nintendo Switch le 29 janvier, en version dématérialisée sur l'eShop de votre console.



Gods Will Fall - Official Gameplay Trailer. 01/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Deep Silver PR

SI on ne connait pas encore les tarifs, outre la version standard de Gods Will Fall, les joueurs peuvent également précommander la Valiant Edition, qui contient le DLC "La Vallée des Dieux Dormants" (et bénéficie également du bonus de précommande). Un communiqué de presse a détaillé le contenu de ce DLC.