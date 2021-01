News Ghostrunner (Switch)

C'est à partir du 28 janvier 2021 que les amateurs du jeu Ghostrunner pourront se procurer une édition physique de ce jeu, actuellement uniquement disponible en version dématérialisée sur l'eShop de la console. Seul hic, cette édition physique sera réservée au marché japonais et asiatique.





Comme d'habitude, des sites comme Play-Asia vous permettent de précommander ce jeu et vous n'aurez aucun problème pour y jouer sur votre console européenne. Au niveau de l'interface, plusieurs langues sont disponibles. Même si nous n'avons pas à priori de français, l'anglais est bien présent. Vous aurez également le choix avec le chinois traditionnel, le chinois simplifié et le coréen.





Pour rappel, Ghostrunner est un mix assez réussi de Katana Zéro, Mirror's Edge et pour la BO hotline miami, proposant une action de qualité de type die and retry et un bon level design.Commercialisé pour 29,99 € sur l'eShop, il nous plonge dans un monde SF post-apocalyptique cyberpunk. Ghostrunner est développé par One More Level et co-édité par All In Games et 505 Games.



Ghostrunner Nintendo Switch Gameplay 29/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube