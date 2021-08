[Gamescom] Des annonces attendues pour la soirée d'ouverture Opening Night Live 2021

Gamescom: Opening Night Live 2021 (Official Livestream - Wednesday with Saints Row, Call of Duty) 25/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plus de 2 millions de téléspectateurs ont regardé la première Gamescom entièrement numérique : Opening Night Live en 2020. Et cette année, Geoff Keighley propose à nouveau un show unique avec de nouvelles annonces et des "Premieres" mondiales. Les préparatifs du grand show d'ouverture de la Gamescom 2021 battent leur plein : plus de 30 jeux de toute l'industrie du jeu vidéo seront présentés cette année. La communauté peut s'attendre à des révélations de nouveaux jeux, des mises à jour sur les jeux les plus attendus et d'autres surprises avec des invités sur scène et bien plus encore - le tout diffusé en direct pour les fans du monde entier.



Gamescom : Opening Night Live débutera le 25 août à 19 h 30 (CEST) par un pré-show d'une demi-heure. Le spectacle principal se déroulera ensuite de 20h00 à 22h00 (CEST). Pour la première fois, Geoff Keighley aura une coanimatrice allemande, Natascha Becker de GameStar. La Gamescom : Opening Night Live sera diffusée sur les chaînes de la Gamescom ainsi que sur d'autres chaînes sur Twitch et YouTube. De nombreux créateurs assureront également le co-streaming et commenteront l'émission dans différentes langues.

Après une édition 2020 suivie par près de 2 millions de spectateurs, le comité d'organisation de la Gamescom ne pouvait pas réitérer son événement audacieux dans un contexte sanitaire qui interdit tout rassemblement. Or, la Gamescom, c'est un des plus grands salons européens, avec des allées bondées... Mais ça, c'était avant : l'édition 2021 de la Gamescom sera numérique, et c'est ce soir à 20h qu'aura lieu la soirée d'ouverture du salon, à suivre en live sur YouTube :On a pu suivre ces derniers jours différentes annonces d'annonces à prévoir ce soir, et on espère bien découvrir quelques séquences de jeux Switch au passage !Voici ce que la Gamescom nous explique au sujet de cette édition 2021 toujours pas comme les autres :On ne manquera pas de revenir, dans nos news, sur les annonces dignes d'intérêt. Nul doute que les utilisateurs du Discord de PN partageront eux aussi très vite leurs émotions à la découverte de tel ou tel titre. Encore un peu de patience, 20 h n'est plus si loin.Source : Nintendo Everything