Même si les dernières rumeurs entourant l'arrivée d'une version plus puissante de la Switch courant 2021 ont un peu parasité les débats (et fait beaucoup espérer l'arrivée de titres AAA sur la console de Nintendo), pour le moment tout cela reste au conditionnel et il faut se focaliser sur la production du moment avec la puissance de la console possédée par plus de 60 millions de personnes à travers le monde.





Les salves nombreuses de titres arrivant chaque semaine sur la console permettent à Big N de souffler dans le rythme de ses propres productions, en sélectionnant les titres anciens pouvant ressortir sur la console et en donnant du temps pour peaufiner les gros titres de l'année prochaine. Le constructeur japonais enchaine donc ces derniers temps des mini-direct mettant en avant les réalisations des éditeurs tiers, afin de sensibiliser l'ensemble des joueurs qui cherchent à s'occuper sur leur console et qui ont tendance à surveiller uniquement les linéaires en magasins alors que la console Switch possède une richesse beaucoup plus grande : son eShop qui regorge de pépites.





Le grand salon allemand qui se déroule actuellement sous format numérique est donc l'événement permettant de faire le point sur les nombreux titres arrivant, et permet de redonner un peu de couleurs à l'information alors que la pandémie ne faiblit pas malheureusement, compliquant toujours la tache des studios.





Faisons le point sur quatre titres annoncés dans les prochains mois sur Nintendo Switch.





Ponpu arrive en fin d'année

Nous devons au studio Purple Tree un titre fortement inspiré par Bomberman. En effet, dans un étrange graphisme au style crayonné qui nous donne l'impression de jouer sur le Game Boy, Ponpu revisite à son goût ce célèbre gameplay où nous devons déposer des bombes pour supprimer nos adversaires sans se faire toucher par le souffle de nos propres explosions. Une aventure solo et plusieurs modes multijoueurs sont au programme (nous permettant de jouer jusqu'à quatre en simultané). Voici une petite séance de gameplay qui devrait rassurer certains joueurs ayant trouvé peu lisible l'action lors de la première présentation du jeu. C'est le studio Zordix Publishing qui éditera Ponpu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.





Ponpu: 8 Minutes of Gameplay | Gamescom 2020

Morbid The Seven Acolytes, un RPG horrifique gothique arrive également en fin d'année

Morbid The Seven Acolytes est un RPG mélangeant une esthétique steampunk et gothique qui ne devrait pas laisser insensible les joueurs ayant apprécié Blasphemous. Relativement gore, le titre jouit d'un design de qualité, dark.

Développé par Still Running et édité par Merge Games, cet Action RPG vous permet de diriger le dernier survivant de votre espèce devant détruire les 7 acolytes, des êtres maudits possédés par des divinités démoniaques appelées les Gahars. Outre un classique système d'évolution des caractéristiques de votre personnages et la possibilité d'améliorer votre armement et équipement via la résolution de quêtes, récupération de bonus et de loot, vous devrez surveiller votre santé mentale, car en cas de déséquilibre, cela affectera négativement vos attributs.





Une plongée en enfer prévue fin 2020 sur Nintendo Switch, Morbid The Seven Acolytes devant également sortir sur les autres plateformes, à savoir PC, PS4 et Xbox One.



Morbid: The Seven Acolytes - Official Trailer | gamescom 2020

Haak, un métroidvania dans un monde apocalyptique Annoncé pour le 16 septembre 2020 sur Steam puis dans la foulée sur les autres supports dont la Nintendo Switch, Haak vous plonge dans un monde apocalyptique à parcourir, pour découvrir comment mettre fin à la menace d'une mystérieuse organisation retranchée dans ce monde. Avec ses graphismes old shool, ses tonalités sombres et son monde en ruine, le jeu semble bénéficier d'une excellente maniabilité dans le déplacement de son personnage, d'un travail sur les effets sonores afin de rendre le titre plus immersif.





Votre personnage pourra compter sur des compétences de piratage spécifique et une arme principale : l'Energy Hook multifonctionnel qui peut être utilisé pour attaquer et interagir avec l'environnement.







De nombreuses quêtes cachées, un background travaillé permettant de mieux comprendre l'histoire de divers personnages, c'est un titre à surveiller. Haak est développé par Blingame et édité par Lightning Games.





HAAK - Official Gameplay Trailer | gamescom 2020

Sakuna: Of Rice and Ruin présente ses neuf premières minutes Un début soigné suffit à bien vendre un jeu dans l'esprit des joueurs. Sakuna semble avoir de sérieux arguments vendeurs avant sa sortie le 10 novembre 2020 sur Nintendo Switch (y compris en version physique). Développé par Edelweiss et édité par Marvelous, ce jeu semble enfin arriver à la conclusion d'un développement particulièrement long. Vous allez incarner Sakuna, une déesse de la récolte bannie sur une île inhospitalière en compagnie d'un groupe de marginaux. Là, vous allez devoir fonder un foyer et travailler dur pour montrer non seulement que Sakuna est digne d'être vénérée par les habitants de l'île mais aussi capable de veiller sur ces derniers.





Alternant combat et phase de récolte de riz, le jeu bénéficie d'un graphisme solide. Plus le riz récolté sera important et de qualité, plus les capacités de Sakuna seront développées et elle recevra en retour des artisans du village un équipement de plus en plus performant pour lutter contre un bestiaire piochant allègrement dans le folklore japonais. Voici la vidéo de cette introduction dès à présent :