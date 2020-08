News Little Nightmares II (Switch)

Little Nightmares II disponible le 11 février 2021

Nous avons désormais une date connue pour la sortie de ce jeu, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce hier soir. Plus de gameplay devrait être présenté durant la journée, pour cette suite d'un titre qui avait connu un grand succès.



Six, la jeune fille en ciré jaune du premier opus va désormais guider Mono, le jeune garçon prisonnier dont ce nouvel épisode va nous conter l'aventure. Reprenant l'environnement dark de qualité imaginé pour le premier épisode, ce nouvel opus va nous permettre d'effectuer quelques incursions en dehors de l'Antre pour aller explorer de nouveaux environnements et affronter de nouveaux ennemis. Au niveau du gameplay, Mono est capable de manier des objets récoltés dans l'environnement pour résoudre logiquement certains passages et mieux affronter certaines créatures. Un titre très attendu !





Un peu de gameplay de Pumpkin Jack

L'éditeur Headup Games et le développeur Nicolas Meyssonnier ont pu présenter une nouvelle vidéo de leur titre de type plate-forme 3D Pumpkin Jack, devant sortir sur Nintendo Switch au quatrième trimestre 2020.



Vous incarnez Jack, le Mythique Seigneur de la Citrouille ! Plongez dans une aventure épique à travers des paysages d'un autre monde et aidez le Mal à anéantir le Bien !

Si un rapide coup d'oeil nous dévoile des décors de qualité, qui devrait faire merveille si le titre pouvait sortir pour Halloween, le titre ne s'annonce pas facile.





Un décor de dessin animé coloré : Voyagez à travers des paysages époustouflants dans des niveaux aux atmosphères séduisantes, chacun d'entre eux étant conçu avec des palettes de couleurs vives et des effets de lumière de haute qualité.

Battez-vous pour votre vie : Avec des bêtes difficiles qui rôdent à chaque coin de rue, les joueurs doivent maîtriser l'art des attaques combinées, de l'esquive et du timing pour survivre aux combats dynamiques en temps réel ! Les joueurs doivent déverrouiller des armes et faire des choix judicieux afin d'abattre tous ceux qui s'opposent à eux.

Ne perdez pas la tête : résolvez des énigmes axées sur la physique, la gravité et la réflexion comme Jack, ou abandonnez votre skinsuit et utilisez votre tête enflammée pour brûler des livres ; martelez des taupes, créez des chemins pour les sphères magiques ; et bien plus encore à mesure que chaque niveau vous propose de nouveaux défis passionnants.

Trouvez des amis pour vous battre à vos côtés : des compagnons utiles sont là pour aider Jack dans son voyage, y compris une chouette hulotte hautaine pour le guider, et un corbeau hargneux, qui se démange pour l'aider lors d'attaques à longue distance.

Regardons cette vidéo d'une durée approximative de 8 minutes.



Blood Bowl 3 annoncé sur Switch

Blood Bowl III est le jeu vidéo de fantasy football. C'est un jeu de stratégie au tour par tour inspiré du football américain dans le monde fantastique de Warhammer où les elfes, les humains, les orcs et d'autres créatures se battent pour le ballon avec des charges d'épaule, des coups de pied, des coups de poing et des armes de divers degrés de létalité (et de légalité par l'arbitre).

En tant qu'entraîneur, vous devez donner des instructions à vos joueurs : entraver la progression de vos adversaires en les plaçant dans votre zone de tacle, faire tomber ceux qui vous gênent et percer dans la zone d'en-but de vos adversaires pour marquer un touchdown !

Toutes vos unités peuvent acquérir de l'expérience et recevoir des bonus statistiques ou de nouvelles compétences. Mais attention : les blessures sont fréquentes, surtout lorsque l'arbitre est un gobelin qui a tendance à négliger la plupart des formes de violence. Certains joueurs peuvent même quitter le terrain en boitant et sans vie, mettant ainsi un terme précoce et définitif à leur carrière.

Un titre plein d'humour donc à surveiller pour le début de l'année prochaine.



Nacon et Cyanide Studio ont annoncé hier l'arrivée de Blood Bowl 3, le dernier-né de leur série de jeu de fantasy football au tour par tour où tous les coups sont permis, une sortie prévue pour le début de l'année 2021.