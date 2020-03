News Asphalt 9: Legends (Switch)

Certains jeux proposés par Gameloft vont bénéficier à partir d'aujourd'hui de fonctionnalités jusqu'alors réservées aux clients prêts à payer pour en bénéficier. C'est un très beau geste qu'on salue pour divertir un peu plus ceux qui sont confinés chez eux et qui le respectent. Sur Switch, c'est Asphalt 9 Legends qui est concerné par l'offre généreuse de l'éditeur.Il faut d'abord rappeler que la plupart des jeux de Gameloft, sur mobile comme sur Switch, sont des free to play : il n'est donc pas nécessaire, de base, de débourser le moindre centime pour se lancer dans l'aventure. Mais des achats intégrés sont traditionnellement proposés dans ces jeux, car il faut bien que le créateur du jeu soit rémunéré par son travail.Sur mobile, et sur Switch, c'est un business model qui a fait ses preuves : en jouant gratuitement, les joueurs sont ensuite plus enclins à débourser quelques centimes ou quelques euros pour bénéficier de fonctionnalités ou d'items supplémentaires.Et Gameloft propose un jeu sur Nintendo Switch, l'excellent Asphalt 9 Legends dont le test est toujours disponible sur PN. N'hésitez donc pas, dès aujourd'hui, à découvrir les éléments qui nous seront offerts en cette période un peu délicate, et on remercie Gameloft pour cette initiative qui amène un peu de lumière au jeu quelques mois après sa sortie, et c'est tant mieux vue sa qualité !Source : Nintendo Enthousiast