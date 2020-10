News Fortnite (Switch)

Galerie images 21/10/2020





De nouvelles armes et autres

De nouveaux défis et des cadeaux à la clé

J Balvin à l’honneur dans la fête royale

Après l’arrivée des Démons il y a deux ans et celle du Roi de la tempête l’an passé, Fortnite : Cauchemar/Fortnitemares revient cette année encore avec cette fois Midas et ses acolytes des ombres. Une arrivée accompagné de ce slogan :En effet, dès lors que vous avez succombé, vous revenez sous la forme d’ombre et combattez aux côtés de Midas pour éliminer tous les joueurs de la partie. Dans la partie, deux factions s’opposent alors : les joueurs "classiques" (c’est-à-dire tous les joueurs de la partie) et les acolytes des ombres, devenant de plus en plus nombreux au fil de la partie.La première faction cherche comme toujours à obtenir une victoire royale ce qui est d’autant plus difficile durant cette période, surtout en solo à moins d'avoir les points de She-Hulk ou Wolverine, vous pouvez nous croire. L’autre souhaite quant à elle réaliser un "Cauchemar royal" en éliminant l’ensemble des joueurs. C'est d'ailleurs cette animation que vous verrez si vous êtes le dernier joueur à mourir (autrement dit : si vous êtes celui qui aurait gagné dans une partie normale) comme nous sur la première image.Avec l’arrivée de Midas et cette mise à jour modifiant totalement les règles du Battle Royal, l’Autorité est tombée, devenant Les Ruines : le centre de l’action de Midas et ses alliés. Comme son nom l’indique, il s’agit des vestiges de l’ancienne Autorité et l’on y retrouve les Acolytes de Midas (des bots semblables aux Maraudeurs).A l'instar de l'Autorité, quelques lieux un peu partout sur la carte sont en ruines (notamment des cabanes et maisons isolés) tandis que d'autres sont décorés aux couleurs d'Halloween et le magasin "Hey Boo!" apparu près de la station essence d'Holly Hedges propose désormais ses articles effrayants en rayon.Afin de présenter de manière brève les armes réintroduites, il nous faut revenir quelque-peu sur les nouveaux acolytes. Ces derniers sont armés jusqu’aux dents avec des armes réintroduites une nouvelle fois dans le jeu (par exemple le Pistolet-mitrailleur à Tambour ou l’Arbalète) avec une nouvelle déclinaison des ombres ou des lance-roquette revêtus de leur variante horrifique bien connue avec une Citrouille explosive pour remplacer la roquette.Avec ceci, une petite nouveauté inspirée de la Planche du Surfer d’Argent : le Baillai de sorcière. Cet objet vous permet à l’instar de la Planche de vous envoler et nécessite un temps de rechargement de 30 secondes avant de pouvoir être réutilisé.Enfin pour finir, les Bonbons signent leur arrivée dans le Battle Royal d’Epic. L’effet qu’ils produisent vari en fonction du type de Bonbon. Un bonbon à la Menthe vous rendra quelques points de vie et vous permettra de vous déplacer plus rapidement (à l’instar du Piment) tandis qu’un bonbon de Maïs vous seulement quelques PV. Vous l'aurez compris, les effets produits sont similaires à ceux des poissons et aliments déjà disponibles auparavant.Pour que la fête soit plus folle, de nouveaux défis spéciaux sont disponibles pour vous permettre de débloquer plusieurs récompenses dont le revêtement Ombre de Midas, la pioche Broie-lanterne, l'accessoire de dos Bobo (et on ne parle de notre bon Boris !) et quelques stickers spéciaux. Ces défis quitteront le jeu en même temps que l’événement le 3 novembre et sont d'ores et déjà disponibles.Petite note pour les joueurs du mode créatif : de nouvelles d’îles inspirées par l’ambiance d’Halloween sont disponibles. En les visitant, il vous faudra chercher 20 chiffres d’un code mystère pour débloquer le revêtement Courroux de Courroux.Depuis le confinement, de nombreux concerts virtuels ont lieu dans le mode fête royale. Le prochain à être diffusé est désormais connu et c’est J Balvin qui est à l’honneur. L’artiste y proposera un spectacle spécialement dédié au hip-hop et à la culture latine où vous découvrirez en avant-première sa toute nouvelle chanson avec Sech.Si ce concert vous intéresse, sachez que sa diffusion aura lieu le 1er novembre à 2h du matin. Evidemment, on sait que vous serez couché à cette heure (ou du moins, on l’espère !) et on vous informe qu’une rediffusion aura lieu à 19h puis le lendemain à minuit.Source : Fortnite