News Florence (Switch)

C'est un titre très particulier qui est annoncé par le studio Mountains et son distributeur Annapurna Interactive, juste avant la Saint Valentin. Un calendrier loin d'être anodin car nous allons suivre pendant une grosse heure de jeu le quotidien de Florence, une jeune femme de 25 ans, dont la vie classique se trouve bousculée par sa rencontre amoureuse avec Krish, un violoncelliste talentueux.





Ce petit jeu narratif que l'on doit à Ken Wong, le lead designer du célèbre Monument Valley, a été distingué par le prix de « Meilleur jeu mobile » aux Game Awards et GDC Choice Awards. Son arrivée sur Nintendo Switch est donc à saluer, sur l'eShop à partir du 13 février 2020, puis sur Steam, Gog.com et App Store dans les semaines et mois suivants.





Via quelques interactions tactiles comme des puzzles par exemple, vous allez vivre le coup de foudre de Florence, ses aspirations, la difficulté de l'apprentissage pour vivre à deux et les quelques déceptions inhérentes. De quoi faire réfléchir certains couples réels qui pourront se reconnaître au travers de Florence et de Krish.





Une expérience ludique atypique et inédite sur la console Switch, il faut noter que le titre mobile était court, mais c'est une petite perle à surveiller de près.