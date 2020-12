News Fatal Fury: First Contact (Switch)

A la manière de la gamme Arcade Archive qui nous a proposé de nombreux titres anciens sur la Nintendo Switch, c'est désormais SNK en personne qui s'y colle, en ouvrant en grand la logithèque de sa petite console portable couleur de 1999, la Neo Geo Pocket Color. Évidemment, on est loin des sensations bornes d'arcade des consoles plus haut de gamme du fabricant, mais cela permettra à tout à chacun de se délecter de quelques titres de cette période, d'autres titres étant prévus dans les mois à venir, en fonction bien évidemment de l'accueil du public pour cette première salve comportant Fatal Fury: First Contact, SNK Gals’ Fighters, King of Fighters R-2, Samurai Shodown! 2, et The Last Blade: Beyond the Destiny.



【ENG】Special video message: FATAL FURY FIRST CONTACT and KOF XV 24/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Parlons plus précisément de Fatal Fury First Contact, qui a célébré ses vingt ans. Fatal Fury est un classique des beat'em up, et cette déclinaison portable pioche une sélection de joueurs de la borne d'arcade Real Bout Fatal Fury 2, comme Terry Bogard, Geese Howard, Mai Shiranui, Rick Strowd ou encore Li Xiangfei, ainsi qu'Alfred le boss caché.

Clairement imaginé dans une démarche plus accessible, Fatal Fury : First Contact dispose de la mécanique Potentiel Power, qui permet d'effectuer un comeback surpuissant lorsque le personnage est sur le point de mourir. Vous pourrez Inviter un ami pour une action 1 contre 1 en mode table ou en mode console en main.



Nintendo Switch: FATAL FURY FIRST CONTACT - Trailer (ENG Ver.) 24/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un parfum de nostalgie mais une déception sur la forme

Soyons clair, pour avoir goûté à la vraie Neo Geo, votre serviteur est toujours resté froid par rapport à l'édition Pocket Color (mais ce fut aussi le cas du Game Boy Color). La perte visuelle était tout de même immense par rapport à la richesse du titre initial, alors voir arriver sur Switch un portage à 7,99 € pièce pour des graphismes de style "SUPER DEFORMED" (petit corps et grosse tête) qui ont bien vieilli, difficile d'être totalement enthousiaste, surtout quand le manuel de jeu inclus provient de l'édition NEOGEO POCKET COLOR et contient donc des schémas de contrôle qui peuvent varier par rapport à ceux de la Nintendo Switch. On aurait aimé un petit effort tout de même à ce niveau.









Une fenêtre de jeu donc bien petite, avec un entourage pour reproduire l'aspect visuelle de la petite console 16 bits de SNK, le stick gauche permettant de reproduire les sensations du jeu d'origine (la petite SNK avait l'avantage d'avoir un vrai stick et non une simple croix directionnelle comme le Game Boy et était bien plus puissante). Néanmoins, hormis ces quelques griefs, la proposition de SNK reste à saluer et confirme un peu plus la Switch comme la reine des portages d'anciens titres.

Fatal Fury First Contact Nintendo Switch Gameplay 24/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Everything