1. Animal Crossing: New Horizons – 6,625,026 2. Super Smash Bros. Ultimate – 4,145,903 3. Pokemon Épée/Bouclier – 3,955,554 4. Splatoon 2 – 3,771,338 5. Mario Kart 8 Deluxe – 3,656,140 6. Ring Fit Adventure – 2,346,098 7. Super Mario Odyssey – 2,208,475 8. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 1,846,039 9. Super Mario Party – 1,818,405 10. Minecraft – 1,806,925 11. Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Evoli – 1,772,856 12. Zelda: Breath of the Wild – 1,771,235 13. Super Mario Maker 2 – 1,065,261 14. New Super Mario Bros. U Deluxe – 1,031,494 15. Kirby Star Allies – 878,800 16. Luigi’s Mansion 3 – 745,825 17. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 630,909 18. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 572,215 19. Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 566,909 20. Dragon Quest XI S – 560,075 21. Super Mario 3D All-Stars – 555,345 22. Pikmin 3 Deluxe – 536,209 23. 1-2 Switch – 483,430 24. Mario Tennis Aces – 479,866 25. ARMS – 461,056 26. Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – 376,481 27. Programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima’s Brain pour Nintendo Switch – 363,759 28. Pokkén Tournament DX – 344,201 29. Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau – 341,519 30. Fire Emblem: Three Houses – 323,562 31. Dragon Quest Builders 2 – 308,893 32. Paper Mario: The Origami King – 305,603 33. Yo-kai Watch 4 – 303,978 34. Zelda: Link’s Awakening – 300,027 35. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 284,876

A l'occasion des 4 ans de la Nintendo Switch, Famitsu a analysé les ventes de jeux sur la console pour déterminer la liste des jeux les plus vendus sur Switch au Japon. Sans plus attendre, voici la liste en question :On remarquera sans grande surprise l'énorme performance du dernier Animal Crossing, et ce en moins d'un an après sa sortie. Il devance ainsi sur le podium de 2 millions d'exemplaires vendus Super Smash Bros. Ultimate, qui lui est talonné par le diptyque Épée et Boulier de Pokémon.À noter également la jolie performance de Pikmin 3 Deluxe, dépassant les ventes des 2 autres sorties majeures de Nintendo en 2020, Paper Mario: The Origami King et Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau.Source : Nintendo Everything