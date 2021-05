News Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind (Switch)

Images de Famicom Detective Club sur Switch 12/05/2021









Famicom Detective Club - Deux affaires troublantes vous attendent (Nintendo Switch) 05/12/2021

Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind a été révélé par Nintendo en février dernier et si le titre a retenu toute notre attention, c'est parce qu'il s'agit de la première tentative de percée en Occident : même les portages GBA et Virtual Console n'étaient pas sortis du Japon, avions-nous pu constater lors de l'annonce du portage Switch A l'occasion de la sortie en Europe du jeu ce vendredi 14 juin sur l'eShop, pour 59.99 €, les graphismes des jeux ont été remis au goût du jour et bien entendu traduits en anglais (à défaut de l'avoir été en français).Le pack se compose donc de deux aventures :- Famicom Detective Club: The Missing Heir- Famicom Detective Club: The Girl Who Stands BehindIl s'agit d'un Visual Novel dans lequel on mènera l'enquête. Dans Famicom Detective Club: The Missing Heir, on découvre qu'on incarne un détective frappé d'amnésie, qui enquêtait sur la mort d'un homme chef d'une puissante famille nippone. Une enquête évidemment difficile vous attend.Dans Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, la mort d'une étudiante au lycée Ushimitsu alors qu'elle enquêtait elle-même sur un fantôme sanguinaire inquiète toute la communauté, et c'est à vous d'essayer de comprendre ce qu'il est passé pour résoudre ce terrible mystère.A l'instar des jeux du genre, vous analyserez les situations en déplaçant votre loupe à l'écran, interrogerez les personnages que vous rencontrerez, choisirez les bonnes questions à leur poser pour obtenir des indices qui feront progresser votre enquête. On en profite pour vous renvoyer vers ces publicités japonaises proposées dans une récente news Petit Déjeuner PN.C'est donc la première fois que ces deux classiques de la Famicom sortent en Europe, en voici la bande-annonce pour vous convaincre, peut-être, d'investir 59.99 € sur l'eShop ce vendredi :Notez que le jeu est compatible avec l'offre promotionnelle qui vous permet, moyennant l'achat d'un bon de 100 € sur l'eShop , d'acheter les deux jeux de votre choix. Le but pour vous étant bien sûr de choisir des jeux dont la valeur totale sera supérieure à ce montant, pour que l'offre soit intéressante.