Près de 3 mois après a voir annoncé prendre sa retraite après 32 ans de service , l'ex-chara-designer et producteur Takaya Imamura a accordé un entretien avec le site IGN pour revenir sur le travail qu'il a effectué pour le compte de Nintendo, notamment en tant que producteur sur les derniers épisodes de la série F-Zero.Il commente notamment sur l'épisode sorti sur GameCube, intitulé GX, qu'il considère comme le F-Zero "ultime". Il revient entre autres sur la genèse du projet, de son rapprochement avec Toshihiro Nagoshi, à l'époque producteur à la tête du studio Amusement Vision pour Sega, qui a proposé le projet auprès de Shigeru Miyamoto, et que l'amour que porte Imamura pour Daytona USA, jeu que Nagoshi a produit, l'a d'autant plus enthousiasmé à travailler sur cette collaboration entre Nintendo et Sega.Conscient de la forte demande des fans de Nintendo espérant la sortie d'un nouvel épisode depuis celle de F-Zero Climax en 2004 (exclusivement au Japon), Takaya Imamura déclare "y avoir songé à plusieurs reprises, mais qu'il serait compliqué à faire revenir sans une nouvelle grande idée". Il tente néanmoins de rassurer les fans en disant que la série n'est pas "morte" pour autant, même s'il n'est plus à sa tête.Source : IGN