ExZeus: The Complete Collection dévoile un peu de gameplay

Un titre SF qui fait la part belle aux méchas. Vous allez pouvoir choisir entre trois méchas expérimentaux, Calista, Sophia et Dynamis (le second opus vous apportant en plus Minos), chacun ayant ses propres caractéristiques de puissance et de défense, pour affronter les machines de guerre extra-terrestre, le tout servi dans un style rail shooters Arcade 3D. Du shoot qui étaient graphiquement déjà daté à l’époque et qui ne devrait donc pas mettre à genou la Switch pour faire tourner l’ensemble. Classiquement, vous allez affronter les différentes vagues ennemies, ramasser du bonus et dézinguer le boss de fin de niveau, sur une nappe électronique très années 90.



L’histoire sans être un grand A

ExZeus

En l'an 2102 de notre ère, un énorme astéroïde encore inconnu s'est mis en orbite autour de la Terre et a déclenché une série d'attaques, faisant chaque jour des milliers de victimes et ravageant la civilisation humaine. Les rares survivants du premier assaut ont réussi à s'échapper sous terre, évitant de justesse la disparition de l'humanité. Le Conseil d'administration a ordonné une contre-attaque immédiate avec trois robots expérimentaux : Calista, Sophia et Dynamis. Ainsi est née l'opération ExZeus. Choisissez l'un des trois gigantesques robots volants pour combattre les envahisseurs de Diadora. Envolez-vous, éliminez les ennemis et reconquérez la Terre au nom de son peuple !

ExZeus 2

Après un siècle de paix, l'opération ExZeus et la défaite de Diadora n'étaient plus qu'un lointain souvenir pour les habitants de la Terre. La paix n'allait cependant pas durer. La planète subit une nouvelle menace venue de l'espace lointain : cinq mystérieuses capsules, toutes des armes de destruction massive, ont atterri dans des zones densément peuplées autour du globe. Pour combattre ces nouvelles menaces, l'opération ExZeus a été relancée et les légendaires robots Calista, Sophia et Dynamis ont fusionné pour créer Minos, le robot de combat ultime. Aux commandes de Minos, prenez le dessus sur terre comme dans les airs pour repousser la menace extraterrestre, détruire les cinq capsules et vaincre les envahisseurs une fois pour toutes !

Indication de gameplay

• Appuyez sur la gâchette et déployez tout votre arsenal d'armes et de super attaques contre des vagues d'envahisseurs extraterrestres.





• Combattez dans des environnements urbains, des forêts denses, des montagnes enneigées, des déserts et même sous la mer pour éradiquer la menace pesant sur l'humanité.





• Affrontez d'énormes boss qui mettront vos compétences à rude épreuve, tout en esquivant une multitude d'attaques et en visant leurs points faibles.





• Récupérez de l'or au cours de vos missions pour acheter de l'énergie, des boucliers, des méga-bombes et bien plus encore.

Si sur le papier tout cela semble bien intéressant, dans les faits on reste très mesuré tellement le premier opus était un nanar parmi les purges de la ludothèque de la PS2. Après tout ce temps, le titre a-t-il bénéficié de nombreuses retouches pour rehausser le niveau et l’intérêt ? Le problème, c’est qu’à ce sujet, rien n’a vraiment été mis en avant. Alors entre les vues caméras peu lisibles à l'époque pour bien anticiper l’action et anticiper correctement notre trajectoire pour éviter les tirs ennemis via quelques vrilles, une liberté de déplacement très réduite, un design clairement peu emballant, des boss assez costaux malgré un système de lock pour verrouiller ses ennemis qui nécessite de jongler avec une jauge de verrouillage se remplissant en détruisant certains adversaires, le premier opus s’était révélé beaucoup trop brouillon pour séduire au-delà de quelques minutes de jeux. Et ce n’est pas une durée de vie sur six niveaux qui motivera plus que cela les fans de shoot. Il y avait pourtant quelques bonnes idées, comme la représentation 3D vous montrant votre robot de dos à la manière de Space Harrier, et un soupçon de Star Fox, mais il manque clairement une impression de vitesse et surtout du fun.









Concernant le second opus, jamais essayé à notre niveau, sorti en 2013 et 2014 sur différentes plateformes dont Android, quelques critiques d’utilisateurs semblent l’avoir un peu mieux apprécié sans déchainer les passions. Le mieux est donc d’observer cette petite séance de gameplay et de vous demander si vous souhaitez débourser 12,99 € pour cette compilation.



ExZeus: The Complete Collection Nintendo Switch Gameplay 10/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ExZeus: The Complete Collection est édité par Ziggurat depuis le 30 septembre 2021. Jeu uniquement en solo et texte en anglais uniquement. Prévoyez 322 Mo pour l'installer.