News Nintendo Switch (Switch)

Si l'attente est soutenue afin de connaître les prochains titres devant arriver d'ici la fin de l'année sur le marché de la Nintendo Switch, avec son lot de rumeur, force est de reconnaître que les résultats les plus tangibles provenaient parfois des pages de certains revendeurs, qui créaient une fiche dédiée à certains jeux, un indice confirmant de quelques jours l'annonce officielle des titres.





Cependant, on a connu dans le passé quelques annonces dans le genre qui ne se sont jamais concrétisées. Ce qui fait qu'avec le temps, on est devenu très prudent lorsque de telles annonces arrivaient de la part de sites qui s'étaient fourvoyés dans le passé. Jusqu'à présent, Amazon a été relativement fiable dans ses annonces et si un titre n'est pas sorti, c'est qu'il y a eu une modification organisée par l'éditeur.





On est donc quelque peu étonné par les annonces coup sur coup de Amazon UK. 15 août, création d'un référencement de Need for Speed Hot Pursuit Remastered, un titre déjà évoqué en rumeur parmi le line-up des titres encore non annoncés officiellement par EA pour la Switch. Une page qui a vite été supprimée ensuite, difficile de dire si c'est suite à une erreur ou à la pression d'EA. A noter que le même jeu a été référencé par un site néo-zélandais Mighty Ape, mais que la fiche ne permet plus la moindre réservation pour le moment.



Puis ce 16 août, c'est tout simplement The Legend of Zelda : Skyward Sword qui est annoncé sur Switch par Amazon UK, un titre qui a fait de nombreuses rumeurs depuis plus d'un an. A nouveau la page a été supprimée



Si nous serions ravis de voir arriver les portages de ces deux très bons titres qui ont beaucoup de potentiels à exprimer sur la console de Nintendo, cette double annonce suppression interroge : que se passe-t-il pour qu'Amazon UK grille la politesse par deux fois de l'annonce ? Y a-t-il une personne qui prend ses rêves pour des réalités en effectuant des annonces un peu trop hâtivement ? Il sera intéressant de voir par la suite si ces titres sont confirmés officiellement dans les jours ou les semaines à venir, sous peine de voir discréditer Amazon UK. Ou peut-être est-ce un coup de pression d'un gros distributeur pour forcer les éditeurs à communiquer un peu plus afin de dévoiler le line-up intégrale de fin d'année alors que la communication est encore très faible. Affaire à suivre, restons cependant très prudent sur l'arrivée potentiel de ces deux titres.