News 35 ans de Super Mario Bros

Si on ne regrette pas toujours d'être de ce côté-ci de l'Atlantique, la dernière opération imaginée par Nintendo of America pour remercier les fans de leur soutien inconditionnel à Mario ces 35 dernières années nous fait quand même bien envie.Contre l'achat du jeu et la réalisation de 15 missions disponibles sur le site mario.nintendo.com, les fans se verront remettre un code à saisir sur My Nintendo pour recevoir gratuitement (en dehors des frais de port) un set de pin's anniversaire exclusif.Ce set de pin's se compose de 6 broches à l'effigie de Mario tel qu'on avait pu le retrouver dans les jeux New Super Mario Bros U, Super Mario 3D World, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey et Super Mario Sunshine.L'offre sera disponible dans la limite des stocks disponibles, inutile de dire que les fans, dès maintenant, vont commencer par réaliser une quinzaine de missions sur le site Mario, et attendre fébrilement le 12 février prochain, date de sortie du jeu, pour officialiser leur achat du jeu via leur compte Nintendo.Source : Siliconera