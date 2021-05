News Fitness Boxing 2 (Switch)

Sorti sur Switch en décembre 2020, le jeu de sport Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, concurrent de Ring Fit Adventure, s'est déjà écoulé à 700 000 exemplaires.Le premier opus s'était déjà très très bien vendu lui aussi, on avait par exemple évoqué le fait que 500 000 exemplaires avaient été vendus , en septembre dernier.Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise a mis beaucoup moins de temps que son aîné pour réaliser cette belle performance, puisque le jeu est sorti en décembre 2020. Imagineer, son éditeur, est ravi, et ce d'autant plus que les ventes ont été de près de 100 000 unités de plus en l'espace d'un mois. En effet, au dernier décompte en mars 2021, 600 000 exemplaires avaient été écoulés.Disponible sur l'eShop pour 49,99 €, sachez qu'une démo du jeu est actuellement disponible gratuitement. Des DLC sont disponibles pour le jeu, gratuits, comme le mode Intensité Infernale : Bernardo, l'un des nombreux coachs bien décidé à vous faire suer devant votre console !Source : Gematsu