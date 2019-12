Le Nintendo Minute fait un retour en arrière sur les dix dernières années





Même si la décade se terminera officiellement fin 2020 (pour cause d'absence d'année zéro), Kit et Krysta du Nintendo Minute reviennent sur leurs personnages, moments et jeux préférés de la décennie. On vous propose la petite vidéo suivante pour se remémorer tout cela avec eux, à vous de voir si vos coups de cœur sont identiques aux leurs.



Celebrating Nintendo this Decade 28/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des nouvelles de Shin Megami Tensei V et de Bayonetta 3

Le premier titre est clairement une arlésienne et depuis son annonce dans les débuts de la Nintendo Switch, ce fut ensuite un silence radar complet (y compris pour le titre Project RE Fantasy). Il aura fallu attendre le Taipei Game Show pour que Naoto Hiraoka, président du conseil d'administration de l'entreprise, mentionne à nouveau les deux titres, en expliquant que Shin Megami Tensei V sur Switch était toujours bien en cours de développement et que Project RE Fantasy était lui aussi dans une phase active de développement. Même si cela ne nous donne toujours pas la moindre fenêtre de sortie ou de nouvelles images des deux jeux, au moins on nous confirme que les projets ne sont pas morts. On se doute que les développeurs ont dû tâtonner pour trouver l'inspiration et la bonne orientation du produit pour leur premier essai sur la console Switch mais on aimerait bien voir quelques prémices d'images pour dépasser le simple teaser initial.



Shin Megami Tensei V Announcement Trailer 28/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Autre revenante dans la catégorie des titres longtemps annoncés mais rien de concret à voir depuis le début, Bayonetta 3 sur Nintendo Switch. Deux années après son annonce lors des Game Awards 2017, Hideki Kamiya de PlatinumGames a enfin répondu sur son compte twitter que le développement du jeu se déroulait très bien. On croise les doigts pour que 2020 soit l'année de sortie de ce titre et avec le retour en fanfare de notre sorcière bien-aimée.

開発は超順調です… ←いま出た #Peing #質問箱 https://t.co/vzkqnzu7g5 — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 20 décembre 2019

Kowloon’s Gate confirmé sur Nintendo Switch Kowloon's Gate VR Suzaku, après être sorti sur PS4 avec support du casque VR, fera un crochet sur la Nintendo Switch. On ne s'attend pas à une compatibilité avec le Nintendo Labo, le jeu ne s'y prêtant pas au niveau de la prise en main, mais ce n'est pas le premier titre VR à sortir en édition non stéréoscopique sur le marché de la console Nintendo. L'editeur JETMAN a officialisé la nouvelle au Japon. Le titre n'est pas de première jeunesse car le jeu d'origine, Kowloon’s Gate, est sorti en 1997 au Japon sur la PS One.

#クーロンズゲート

クーロンズゲートVRのSwitch版の告知

クーロンズゲートVRに新エリア(みんなが好きなあのキャラ…がでるとのこと

クーロンズリゾームの音楽や担当について(イノウエ氏の監修、ハイジマ氏の監修

木村氏も色々やるよう pic.twitter.com/tTbIIP5ZXQ — 杭 (@kui_2018) 28 décembre 2019

Pour avoir une idée du gameplay, voici une petite vidéo de cette édition PS4.

クーロンズゲートVR suzaku gameplay#01 28/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube