[En bref] Gearshifters et The Wild at Heart annoncés, un nouveau mode pour Astro Aqua Kitty

Le studio Red Phantom Games et son éditeur Numskull Games ont annoncé la sortie en octobre prochain du jeu Gearshifters en édition physique et numérique sur Nintendo Switch et PS4 – et uniquement en version dématérialisée sur Xbox et Steam.Gearshifters est un shoo'em up original qui se déroule sur route. Fort de 27 niveaux, Gearshifters nous proposera de découvrir un monde dystopique dans lequel le capitalisme et la démocratie se sont effondrés : vous y incarnez un livreur débutant, surnommé le Gearshifter, qui transporte des produits depuis un QG surprotégé vers des zones neutres.Trois modes de jeu seront disponibles, Arcade, Standard et Deadly, des modes assez parlants par eux-mêmes. Voici la bande annonce du jeu :Et deux petites images :Déjà disponible sur PC, XBOx One et Xbox Series, The Wild at Heart vient d'être annoncé sur Nintendo Switch par son studio, Moonlight Kids, et son éditeur, Humble Games.Le jeu aura l'honneur d'une sortie aussi bien en téléchargement qu'en édition physique, grâce à Just for Games, et la date a déjà été calée au 16 novembre 2021. L'édition physique contiendra un livret d'artworks et une planche d'autocollants.Voici la bande-annonce du jeu :Astro Aqua Kitty est un shoot'm up dont la dernier mise à jour pourrait intéresser ceux qui s'étaient laissés convaincre par le jeu : un mode Arcade Challenge vient en effet d'être ajouté au jeu, et une vidéo nous présente tout cela :Gratuite, la mise à jour apporte aussi quelques surprises comme de nouveaux niveaux de difficulté pour les joueurs les plus aguerris, des bonus supplémentaires pour finir le niveau sans dommages, etc.Pour fêter l'événement, le jeu est actuellement en promo sur l'eShop : une remise de 25% bienvenue pour donner envie de se laisser tenter par ce shoot'em sorti sur Switch au début de l'année 2021.Source : NintendoLife