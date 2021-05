Bande-annonce de lancement de King of Seas

King of Seas Launch Trailer | OUT NOW on PS4, Xbox, PC & Nintendo Switch! 26/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

le jeu de plate-forme 7 Horizons annoncé sur Switch

7 Horizons | Teaser Trailer | Steam, Xbox, Nintendo Switch 26/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Thief Simulator 2 sortira sur Switch en 2023

Thief Simulator 2 - Official Reveal Trailer 26/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle vidéo pour Roguebook

Roguebook - Deck Building Gameplay Trailer 26/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion de la sortie de King of Seas sur consoles, un nouveau RPG signé 3DClouds et édité par Team17 toujours à l'affût de jeux plutôt intéressants (et bons comme vous le confirmera notre test à paraître très bientôt !), l'équipe du jeu nous en propose l'indispensable bande-annonce de lancement :Source : Nintendo Everything RedDeerGames a annoncé la sortie sur Nintendo Switch du jeu 7 Horizons, un jeu de plate-forme dans lequel vous retrouverez aussi des éléments venus du jeu de tir, le tout dans un environnement plutôt cosmique avec des décors faits à la main, et beaucoup d'humour.Le jeu vous propose d'incarner Jelly, nom anglais pour confiture, ce qui implique qu'il est capable de changer de forme grâce à sa composition. Cela lui permet par exemple de prendre l'aspect – et les compétences, des gens qu'il croisera lors de son aventure.La sortie du jeu est prévue pour le courant de l'année 2021, en voici la bande-annonce de révélation :Source : Nintendo Everything Nous voilà prévenus : Thief Simulator 2 ne sortira qu'en 2023 sur Nintendo Switch, ont annoncé Ultimate Games et MrCiastku. Il faudra sans doute bien tout ce temps pour proposer une nouvelle aventure qui "améliorera les meilleures fonctionnalités et solutions découvertes dans le premier opus", indique-t-on du côté d'Ultimate Games.Mais que cette date lointaine ne nous empêche pas de découvrir la bande-annonce de révélation du jeu :Source : Nintendo Insider Nacon et Abrakam Entertainement nous proposent de découvrir une nouvelle vidéo de présentation pour Roguebook, dans laquelle l'équipe du jeu fait la part belle au principe de deckbuilding. Pour un jeu qui se définit comme du genre roguelike deckbuilding, on n'en attendait pas moins :Dans cette vidéo, vous découvrirez que le jeu vous propose d'amasser un maximum de cartes dans votre main, afin de débloquer des aptitudes spéciales chez votre personnage. Ces cartes peuvent être achetées chez les marchands, lors de combats contre des ennemis, etc.Roguebook sortira sur Switch dans le courant de l'année 2021.Source : Nintendo Everything