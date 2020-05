Les gros sourcils à l'honneur dans Super Smash Bros Ultimate

Des nouvelles de la gamme Arcade Archives

Monochrome World montre ses premières minutes

Monochrome World (Switch) First 13 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay 05/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comme l'annonce le compte Twitter japonais de Super Smash Bros, le Tableau des Esprits de SSBU accueillera à partir de vendredi un événement ayant pour thème les personnages aux sourcils épais. Pas de nouveaux esprits à débloquer donc, mais battre les esprits de Gulliver, Bowser Jr. ou encore 18-Volt vous rapportera un bonus. Rien de bien folichon mais le thème nous aura fait sourire.Source : Twitter C'est cette semaine qu'Hamster sortira Arcade Archives MagMax. Le titre arrivera sur l'eShop le 7 mai dans le monde entier.MagMax est un jeu de tir sorti de Nichibutsu en 1985 ou le joueur peut augmenter la puissance de son personnage en s'équipant avec des pièces ramassées sur le champ de bataille pour devenir un robot surpuissant. MagMax sera vendu 6.99 €Famitsu a quant à lui révélé que Radical Radial et Raiders 5 sont eux aussi prévu au sein de la gamme, mais aucune date de sortie n'a été communiquée.Source : Nintendo Everything Attendu sur l'eShop dès demain , le puzzle-game de CFK se dévoile grâce au Youtuber Nintendo Hall. Si le jeu tout mignon vous intéresse, voilà l’occasion d'en découvrir un peu plus sur le titre :Le jeu sera proposé à -20% jusqu'au 20 mai, le faisant passer de 9.99€ à 7.99€.