Katana Kami : A Way of the Samurai Story s'annonce pour le 20 février



Katana Kami A Way of the Samurai Story Overview Trailer 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le gameplay alternera entre les phases de fabrication des épées le jour et l'exploration de donjons la nuit. Plus de 100 armes différentes sont prévues, 9 styles de combat, la possibilité d'explorer les donjons à plusieurs pour unir vos forces.





Katana Kami A Way of the Samurai Story * Announcement Trailer * PS4 Switch PC 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce spin-off devrait donc ravir les amateurs de la série Way of The Samurai qui pourront retrouver quelques uns de leurs personnages préférés.

Anima Crossing : le compte gouttes des nouvelles images

La prochaine itération de la franchise sur Nintendo Switch continue à faire le bonheur des fans en manque d'informations. Chaque nouvelle image officielle ou dévoilée par un Youtubeur prend des proportions d'événements majeurs. Voici la dernière image en date présentant Gabin, l'autruche bien connue depuis l'opus New Leaf.







Main Theme - Animal Crossing New Horizons (No Background Sounds) 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouveau spot publicitaire pour Persona 5 Scramble Joker et ses amis sont de retour six mois après les événements racontés dans Persona 5 (non disponible sur Switch). Les ombres sont de retour et les Phantom Thieves vont devoir retrousser leurs manches pour affronter ce nouveau danger. Voici désormais la troisième bande-annonce japonaise de ce jeu.

『ペルソナ5 スクランブル』PV#03 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Forward to the Sky annoncé sur Nintendo Switch

Le studio Cosen a annoncé que le jeu de plateforme de puzzle 3D Forward to the Sky arrivera sur Nintendo Switch courant 2020. Aucune information concernant une éventuelle sortie physique. En revanche, nous avons quelques détails sur la localisation du jeu : prise en charge des textes en japonais, anglais, allemand, espagnol, coréen et chinois (traditionnel et simplifié) et voix japonaises et anglaises. On avoue être un peu surpris de la présence de textes en espagnol et en allemand sans une quelconque localisation en français, même si d'un autre côté ces deux pays européens sont assez friands de RPG (d'où notre remarque un peu plus tôt concernant l'absence de localisation VF pour Langrisser 1 et 2 faute de marché porteur dans notre pays).





Forward to the Sky est un jeu d'aventure d'action à la troisième personne nous demandant de collecter toutes les pièces d'un cristal et nous faire atteindre le sommet de la tour du ciel, une tour mythique avant la catastrophe. En attendant plus de précision, voici la bande-annonce Steam de ce titre sorti sur PC en 2015.



Forward to the Sky Trailer 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Lejeu propose un mélange de puzzles, d'action et d'aventure puisqu'il faudra vous battre, déjouez des mécanismes interactifs pour résoudre des énigmes, le tout sur 6 niveaux à explorer, avec un réglage de difficulté permettant de faire plaisir à tout le monde, y compris aux joueurs hardcores.





Fans de Sonic, rendez vous le 20 février 2020 pour le Sonic Station Live !



Alors que le hérisson bleu a surtout fait l'actualité récente via la sortie au cinéma du long métrage (nous ne l'avons pas vu donc nous ne ferons aucun commentaire dessus, mais n'hésitez pas à laisser sur le forum vos témoignages (sans spoiler si possible) de votre expérience de spectateur), voici que Sega Games a annoncé la diffusion du Sonic Station Live! à partir du 20 février 2020 à 18h00 JST (soit 10h du matin en France), une diffusion qui deviendra mensuel sur YouTube. The Sonic Station Live! livrera les dernières nouvelles du projet SONIC2020 et d'une manière générale tout ce qui concerne l'univers de Sonic. (information apportée par Japanese Nintendo





Les amateurs de la franchise Way of the Samurai seront heureux d'apprendre l'arrivée de ce nouveau titre, traduit en anglais, sur PC Steam, PS4 et Switch à compter du 20 février 2020 (à noter que rien n'est encore visible sur le site de Nintendo). Prenant le principe d'un hack and slash isométrique, avec des donjons générés aléatoirement, dans le contexte japonais historique de l'ère Meiji, vous allez incarner un ronin aidant le forgeron Dojima a acquitté ses dettes pour sauver la belle-fille de ce dernier, kidnappée en guise de rançon.