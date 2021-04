Bande-annonce de lancement pour Buildings Have Feelings Too!

Une version physique pour Abzu

Buildings Have Feelings Too! est comme son nom ne l'indique pas de prime abord un jeu de gestion urbaine, qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch et dont ont vous proposera le test d'ici peu.Une version physique est également prévue, mais c'est pour le moment uniquement sur l'eShop que le jeu nous attend, pour 19,99 €. Le principe ? Vous êtes dans une ville dont les bâtiments peuvent parler et se déplacer, qui doivent s'adapter au monde qui les entoure, c'est-à-dire les hommes et leur activité économique.C'est un pitch super intéressant et voici la bande-annonce de ce jeu maintenant disponible sur eShop Wicce est un jeu de plate-forme à défilement horizontal dont la sortie sur Switch vient d'être officialisée au mois de mai 2021. Développé par alpheratz et édité par CFK, le jeu nous met dans la peau d'une sorcière à la recherche de sa fille disparue... alors même qu'une épidémie sévit tout autour d'elle.Voici la bande annonce de révélation de l'arrivée toute prochaine de Wicce sur Switch :Sorti tout récemment sur le marché, MotoGP 21 n'a pas manqué son rendez-vous avec les fans de moto de course sur Switch, puisque le jeu est également disponible sur la console de Nintendo.On vous propose une séquence de gameplay proposée par la chaine YouTube Handheld Players On a le temps de voir venir : un nouveau JRPG, Oddventure, est annoncé pour Switch mais ne sortira qu'en 2022 sur la console de Nintendo. Développé par Infamous Rabbot et édité par Pineapple World, Oddventure nous propose de retrouver Charlie, une adolescente qui a du mal à gérer sa colère et ses relations sociales. Bref, une ado (pas cliché le rédacteur, du tout !).Charlie est à la recherche de son frère disparu, Bonzo, mais aussi à la recherche de sa maison qu'elle semble avoir perdue. Le tout se déroulera dans le Royaume de Luxia. L'aspect JRPG sera notamment représenté par l'impact de chaque décision que vous prendrez dans le jeu... et où personne n'a besoin de mourir, mais si cela devait arriver cela se ferait dans d'horribles circonstances.Voici une petite séquence de découverte d'Oddventure, à paraître sur Switch en 2022 :Vous avez bien lu : un des éditeurs spécialisés dans la sortie de jeux physiques a annoncé le lancement d'une campagne de réservation pour deux jeux Game Boy. En 2021.Ce sont les jeux StarHawk et Metal Master Return qui sont concernés par l'opération : le premier est un jeu de tir à défilement latérale paru en 1993, le second est un beat'em up en 2D paru la même année.Les deux jeux sont vendus chacun pour la modique somme de 34,99 $, les précommandes sont ouvertes pour un mois seulement :Des jeux Game Boy qui sortent en 2021, c'est fou !Un autre spécialiste de l'édition physique, Super Rare Games, a annoncé la sortie d'une version physique d'Abzu, rendue possible par la collaboration avec l'éditeur 505 Games.A lire aussi : notre test d'Abzu sur Nintendo Switch 5000 exemplaires seulement seront produits, et la cartouche comprendra l'ensemble du contenu du jeu disponible à date, un manuel en couleur, un artwork interne, un autocollant exclusifs et 3 cartes à collectionner. Pour les 2000 premières précommandes, Super Rare Games ajoute un SteelBook et une slipcover.Sources : Nintendo everything ici et là ), NintendoSoup