Arc System Works sort 7 jeux NES sur eShop

SmileBASIC 4 confirmé en Europe pour le 23 avril 2020

Images du jeu SmileBASIC 4 Switch 17/04/2020





Star Wars Episode I: Racer sortira en mai 2020

Surfant sur la vague rétro, l'éditeur Arc System Works vient de sortir sur l'eShop 7 jeux qu'il avait édité sur NES il y a de cela... une trentaine d'années ! Chaque jeu est disponible pour la modique somme de 4,99 €, et rappelleront certainement de sacrés souvenirs à toute une génération de nostalgeeks :- Double Dragon- Double Dragon II: The Revenge- Double Dragon III- Crash'n the Boys Street Challenge- Super Dodge Ball- River City Ransom- RenegadeRappelons que ces jeux avaient fait l'objet d'une compilation lancée le 20 février 2020, qui comprenait rien moins que 18 jeux d'Arc System Works. Il est donc désormais possible d'acheter ces jeux individuellement, si d'aventure vous n'aviez pas envie d'acquérir l'ensemble de la compilation sur l'eShop, où chaque version est encore disponible.Vous pouvez consulter la fiche eShop de la compilation ici . Et quand on regarde sur l'eShop, on voit aussi que certains jeux ont été retenus dans le cadre de la série Arcade Archives, avec par exemple le jeu Arcade Archives DOUBLE DRAGON II The Revenge, disponible depuis le 6 décembre 2018.C'est le 23 avril 2020 que sortira en Europe le logiciel d'apprentissage du basic SmileBASIC 4. Appelé Puchikon 4 SmileBASIC au Japon, c'est un logiciel qui permet d'apprendre ce langage de programmation pour créer ses propres petits jeux.Il faut savoir que pour partager ses créations, il faudra en plus du jeu acquérir des coupons, appelés coupon d'utilisateur serveur, vendus séparément. Le code créé par les autres joueurs peut être repris, par exemple pour l'intégrer à son propre code et ainsi ne pas réinventer la roue.Voici la fiche du jeu sur l'eShop de Nintendo France , qui nous indique notamment :- Equipé du SmileBASIC Ver.4, encore plus rapide avec ses fonctionnalités de haut niveau.- Affichage haute définition montant jusqu'à 1280 pixels par 720 en 16 millions de couleurs.- Des écrans géants de 2048 pixels par 2048.- Instructions graphiques pour créer des lignes, des formes géométriques et les remplir.- Possibilité de composer des musiques avec un arsenal d'instructions sonores.- Totalement compatible avec toutes les fonctions proposées par les Joy-con.- Accepte l'utilisation d'un clavier et d'une souris par le port USB.- Fonction de traçage pour aisément déboguer vos programmes.- L'aide intégrée et les mots clés vous accompagnent en permanence.Le prix de vente de SmileBASIC 4 sera de 21,99 €, disponible donc dès le 23 avril 2020.Aspyr nous proposera un remaster de Star Wars Episode I: Racer, qui était sorti en 1999 sur PC et Nintendo 64. D'ailleurs, on vous renvoie vers ce PlayN! consacré à Star Wars Episode I: Racer N64 pour vous remettre dans l'ambiance.C'est cette fois sur Switch et PS4 que les fans de Star Wars pourront s'en donner à coeur joie, avec un jeu de course multijoueur aux thèmes empreints de fanatisme Star Wars et une foule de ses personnages parmi les pilotes à incarner.Star Wars Episode I: Racer sera disponible le 12 mai prochain pour environ 15 €.Sources : NintendoLife