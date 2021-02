News Embracer Group

Galerie images 11/02/2021

Alors que l’éditeur tricolore Ubisoft annonce avoir augmenté de 55% son chiffre d’affaire dans un troisième trimestre record – y compris du côté de la Switch –, Embracer Group annonce de son côté un chiffre d’affaire à peine plus élevé que celui d’Ubi, la conséquence de ses récents rachats. En effet, Embracer et ses 58 studios est désormais valorisé à 10.41 milliards d’euros, là où Ubisoft voit sa capitalisation "plafonner" à 10.30 milliards d’euros. C’est donc la seconde fois qu’Ubisoft est détrôné de sa position de leader en Europe. La première fois, c’était CD PROJEKT qui avait prétendu au trône mais Ubisoft a rapidement repris les choses en main. Il ne reste plus qu’à voir désormais si la transnationale française parviendra à reprendre - et surtout à quel rythme - sa position de leader.A lire aussi : Le studio japonais Ambrella absorbé par Creatures Il est intéressant de rappeler que là où Ubisoft est un acteur majeur de l’industrie, aujourd’hui bien installé et surtout, concurrence les plus gros éditeurs de l’industrie tels qu'EA, Take-Two… Embracer est lui un nouveau venu dans cet environnement car si la maison mère de THQ Nordic, Koch Média et Deep Silver existe depuis 2008, son ascension fulgurante est elle toute récente.De plus, le nom Embracer Group n’a été adopté qu’en 2019 et à l’instar de ZeniMax Media, Embracer est très méconnu du grand public à l’inverse de ses studios qui sont eux très connus – THQ Nordic, Koch Média et Deep Silver, Saber Interactive et désormais même GearBox. Tout comme ZeniMax encore une fois.Cependant, a contrario d’Ubisoft, le groupe suédois augmente la portée de son catalogue de propriétés intellectuelles à une vitesse impressionnante. D'ailleurs, le studio compterait actuellement près plus d'une centaine de projets en cours. Parmi eux, certaines rumeurs indiquent qu'Aspyr Media, le studio Texan tout récemment acquis , travaillerait sur un nouveau jeu Star Wars Knight of the Old Republic. Ceci en sachant que le studio avait annoncé travailler sur un AAA au budget estimé à 70 millions de dollars.Cela n’est pas sans rappeler un certain Microsoft, qui est justement entrain de racheter la maison mère de Bethesda pour la bagatelle de 7,5 milliards de dollars, rien que ça ! EA de son côté est aussi bien actif. Après le tumultueux rachat - qui n'est pas encore finalisé - de Codemasters , l'éditeur annonce aussi racheter Glu Mobile pour renforcer sa présence sur la plateforme pour cette fois-ci 2,1 milliards de dollars.Le but de ce rachat est pour EA de mieux lutter face à un Activision-Blizzard toujours plus puissant et son Candycrush - Activision-Blizzard s'est en effet offert les services de King Games, son créateur, pour 5.9 milliards de dollars - qui réalise à lui seul l'ensemble du chiffre généré par tous les jeux EA sur mobile. Ce rachat serait très profitable pour EA qui réalise chaque année 655 millions d'euros de chiffre d'affaire sur mobile. Couplé à celui de Glu Mobile, il atteindrait le seuil du milliard.Source : Kitguru