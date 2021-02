News Burnout Paradise Remastered (Switch)

PlayN!Live Burnout Paradise 02/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est une habitude chez Electronic Arts : après quelques mois de commercialisation, lorsque les ventes stagnent, on brade le prix des jeux pour tenter de leur donner une seconde vie. A l’instar d’Ubisoft et PlayStation, c’est une pratique à laquelle s’adonne beaucoup le géant américain.Dans cette continuité, Burnout Paradise Remastered, porté sur nos consoles il y a un peu plus de 6 mois, voit son prix réduit à vie - attention, on a bien dit à vie, il ne s'agit pas d'une petite promotion de pacotille -. Ainsi, si vous avez - comme moi - attendu cette réduction pour vous le procurer à bas prix, c’est désormais le moment.Si vous ne connaissez pas Burnout Paradise Remastered, on vous invite à aller jeter un œil au PlayN! que Boris et Xavier avaient réalisé à sa sortie ainsi qu’au test que Xavier vous a concocté sur le titre qu’il qualifie de réussi et indique avoir pris plaisir en jouant à la production.